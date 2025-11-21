Cuánto ganas en la lotería de Navidad: este es el dinero que toca por décimo

Se acercan las navidades y con ellas, aumentarán los brotes de adrenalina para los españoles más supersticiosos. Mañana, lunes 22 de diciembre tendrá lugar el ya tradicional sorteo de lotería de navidad en el que se conocerán a los afortunados propietarios de un sustancioso premio económico: un auténtico milagro navideño.

Sin embargo, aún si te sonríe la suerte o no, es importante saber que puede pasar para que la fortuna no te pille desprevenido.

¿Cuánto toca por un décimo de lotería de Navidad?

Esta pregunta tan común no tiene una sola respuesta, ya que depende del premio que logres obtener. Aunque "El Gordo" sea el premio más codiciado, no es el único que puede darte una alegría esas próximas fiestas. Los demás premios también suponen una suma de dinero muy interesante, que seguro te mantienen bien feliz todo lo que quedan de las fiestas.

Los premios de la lotería de Navidad

En primer lugar empezamos con el más conocido de todos: el primer premio o "El Gordo". Este es la suma más alta y por ende la más deseada entre los consumidores. Este equivale a 4.000.000 € por serie y 400.000 € por décimo.

Le sigue relativamente de cerca el segundo premio con 1.250.000 € por serie y 125.000 € por décimo.

El tercer premio ofrece una suma de 500.000 € por serie y 50.000 € por décimo.

LosCuartos y Quintos premios equivalen a 200.000 € por serie, 20.000 € por décimo y 60.000 € por serie, 6.000 € por décimo respectivamente.

Además de los premios hay aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros que permiten recuperar parte de la inversión o llevarse premios menores, pero que igualmente se agradecen. Por ejemplo: Una aproximación al Gordo te da 2.000 € por décimo y una terminación de dos cifras igual a la del primer premio, 120 €. Luego está el reintegro, de 20 €, con lo que recuperas tu inversión inicial.

¿Cuánto dinero se reparte en total en el sorteo de Navidad?

El sorteo destina alrededor del 70% de la recaudación a premios. Esto se traduce en más de 2.500 millones de euros repartidos cada año entre miles de jugadores. Esto convierte al sorteo de la lotería de Navidad, en uno de los más generosos del mundo, con un amplio abanico de premios para distintas categorías.

"Hacienda somos todos", incluso en Navidad

A partir del año 2020, cualquier premio de lotería tiene una exención fiscal, es decir, los primeros 40.000 € están libres de impuestos.

El excedente de esta cantidad, tributa al 20% y se retiene automáticamente en el momento del cobro.