Lo que ha pasado con el sorteo del 11 del 11 de la ONCE que ha llamado la atención de los participantes

Este lunes 11 de noviembre de 2024, se ha celebrado el sorteo anual del 11 del 11 de la ONCE. Un sorteo que tiene como premio en su primera extracción un total de once millones de euros, y que además, da otras once extracciones las cuales tienen un premio de un millón de euros cada una. Se puede seguir en directo estas loterías, mientras salen las extracciones de los bombos. Sin embargo, hoy ha pasado algo inédito que ha llamado la atención de los participantes, pues han tenido que esperar bastante tiempo para conocer los números premiados.

Y es que el sorteo ha tenido varios fallos técnicos en relación con los bombos. Tan solo las cuatro primeras extracciones han podido salir bien, pero a partir de la quinta extracción, han comenzado los fallos mecánicos del bombo. Así, la organización aplazó el sorteo una primera vez para que pudiera seguir con normalidad el sorteo, pero no hubo suerte. A la hora de que saliera la sexta extracción, volvió a fallar, por lo que tuvo que volver a posponerse.

Tras el segundo parón, volvió a suceder lo mismo, y a la hora de que saliese la séptima extracción, el bombo volvió a fallar. Así que la organización decidió cambiar de bombo y que fuera saliendo unidad por unidad (decenas de millas, unidades de millar, centena, decena y unidad). Pero este, para más inri, volvió a dar fallos, así que volvió a aplazarse hasta que por fin, volvió a salir bien.

De esta forma, el sorteo del 11 del 11 de la ONCE estuvo accidentado, y aunque la duración llegó casi a la media hora del sorteo, pudo finalizar y los participantes pudieron conocer los números premiados.

Estos fueron los números premiados del sorteo especial del 11 del 11 de la ONCE: Comprueba con los resultados si tienes un boleto ganador

El número premiado del sorteo del 11 del 11 de la ONCE del lunes 11 de noviembre del 2024 han sido el 42625 y la serie el número 119. El premio tiene un valor de 11.000.000 de euros.

También salen otras diez extracciones premiadas en este sorteo especial del 11 del 11. Cada extracción tiene un premio con un valor de 1.000.000 euros Son las siguientes:

28976, serie 059

01862, serie 031

34903, serie 035

97003, serie 066.

35811, serie 056.

06258, serie 003.

05595, serie 008.

49371, serie 074.

07541, serie 074.

95480, serie 073.

73390, serie 041.