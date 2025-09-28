Sueldazo de la ONCE: comprobar resultado del sorteo de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025

El cupón premiado con El Sueldazo del Fin de semana de la ONCE del domingo 28 de septiembre de 2025 ha sido el 90161, con el número de serie siendo 003. Este premio concede 5.000 euros al mes durante 20 años, además de un pago único de 300.000 euros.

Los cuatro segundos premios, que consisten en un sueldo de 2.000 euros mensuales durante 10 años, han sido los siguientes:

06625, serie 023.

04075, serie 031.

85005, serie 040.

10486, serie 054.

Los sábados y domingos se juega el "Sueldazo de la ONCE", un sorteo en el que los participantes pueden ganar un primer premio de Sueldazo de 5.000 € al mes durante 20 años más 300.000 € al contado para todo lo que quieras y además, 4 segundos premios de 2.000 € al mes durante 10 años por tan solo 2 €.

El cupón ganador del primer premio del Sueldazo Fin de Semana estará formado por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la 1ª extracción.

Los ganadores de los 4 premios adicionales a las cinco cifras y serie estarán formados por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en alguna de las extracciones de la 2ª a la 5ª.

