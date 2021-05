Ferran Adrià, los hilos invisibles y las primeras conexiones

Y entonces volví a aquella entrevista y a algo que no debí olvidar. Recuerdo, cuando dejamos de lado la cocina, lo molecular y las estrellas Michelín, y nos metimos en faena, me dijo que había hilos que nos llevan lejos y otros que nos llevan dentro. Y hay que saber seguirlos. Y entonces me contó una anécdota de otro famoso chef “probablemente italiano, quizás con las iniciales M.B., pero que ni desmiento ni afirmo que tenga su restaurante en Módena”. Estaban tomando un café, de esos profundos y duradero en el perfume. Y entonces M.B., sin venir a cuento, se fue al pasado, al de su abuelo. Y lo llevó con él.

“De todas las máquinas que uno quisiera tener si pudiera convertir sus sueños en realidad, la del tiempo es por la que más se inclina todo el mundo. Yo, sin embargo, prefiero la de café – comenzó el relato M.B. –. Así, en singular, porque no se trata de cualquier máquina de café. Yo quiero una como la de mi abuelo, esa sí que me hacía viajar en el tiempo. Creo que tenía 6 años cuando por primera vez me “llevó” en ella. Me había quedado a dormir en su casa, como casi todos los sábados, y por la mañana me desperté arropado en el aroma de los granos recién molidos y tostados. Me acerqué a la cocina. Supongo que mis pasos, diminutos, casi continuos, semifusas que se contradecían con las corcheas de los pasos de mi abuela en el pasillo, lo alertaron. Sin siquiera girarse, me empezó a contar...” No es habitual que un periodista deje de grabar o de tomar notas, para escuchar, para ser espectador. Menos aún para ser parte. Ferran Adrià estaba, en ese momento y como relata en #MejorConectados, tirando de un hilo de su pasado y enseñándomelo, que es una forma de compartir la intimidad. Y al compartir ese hilo, Adrià me llevó con él.

“Cuando en la ciudad tuvimos que salir por la guerra – continuó la historia –, no hubo tiempo de hacer ni planes ni maletas. Algunos cogieron un álbum de fotos, otros un atajo de cartas y hubo quienes se llevaron alguna joya. Mi padre se llevó esta cafetera”. Recién en ese momento se giró para mirarme. Yo estaba en el vano de la puerta, en vano tratando de no respirar. Me señaló la silla contra la pared y siguió removiendo los granos en aquella máquina. Yo me senté y él continuó.

“Mi padre nos cogió a mi hermana, a mi madre y a mi y nos dijo con ojos muy serios: va a haber mucha gente, todos van a correr y nos podemos separar. No gritéis ni os quedéis quietos. Id al puerto, mostrad esto y subid al barco. Y nos entregó unos billetes. Nos vemos allí. Nos abrazó, abrimos la puerta de la casa y nunca más volvimos.

Mi abuelo dejó de remover el café, le dio un beso a mi abuela que acababa de llegar, y comenzó a colocar, en la cafetera de cobre, algunos granos, tapas, pernos...era como un experimento, lleno de tubos y cuencos de metal. “Mi padre sabía lo que iba a ocurrir – continuó contándome – y fue tal y como nos dijo. Nos separamos al poco de salir y la duda, por suerte, duró un instante. Corrí con todas mis fuerzas al puerto, mostré el billete y, mientras buscaba a mi hermana, a mi madre o a mi padre, me puse en la fila. No dejaba de buscar adelante o atrás, dando saltos. Tuve suerte. Primero me vio mi madre y me anclé a ella tanto que no quería subir al barco hasta el último momento. Tuvieron que izarnos a bordo y lloramos, juntos, tres cubiertas y quien sabe cuántos pasillos, hasta que vimos a mi hermana. Cuando dejamos de abrazarnos el horizonte ya no se veía. Y mi padre tampoco.

Pasaron 15 años. Nos hicimos con el nuevo país, aprendimos su idioma, creamos un hogar de tres. Vivimos, crecimos... pero de mi padre no supimos más”. Mi abuela me palmeó la mano para llamar mi atención, debía ser obvia mi tristeza, y me hizo señas para que esperara, que había algo más.

“La vida siguió así hasta que un día, en un viaje de trabajo, en una ciudad al norte de donde vivíamos, pasé por una pequeña tienda, en la esquina de un recoveco. Era imposible verla, pero se olía desde kilómetros. El aroma del café me encogió por completo: el traje me quedaba enorme, sostenía un billete de barco en la mano y corría entre cientos de personas... Entré en la tienda y el hombre que estaba allí, mirando hacia abajo, removiendo el tiempo en unos granos de café, alzó la vista. No sé quién reconoció a quien primero, pero si me toco el pecho – me confesó mi abuelo para terminar –, todavía siento su abrazo. Lo único que me dijo fue: llevó siglos enviándote mensajes de olor”.

Ferrán Adrià, un chef revolucionario.

Cuando Ferran Adrià terminó de contarme esta historia, que ni afirmo ni desmiento que sea verdad, me confesó que quería hacer algo diferente, algo que nos devolviera aquella conexión con lo que nos emociona. Pero estaba buscando un ingrediente secreto... Y no lo encontraba, no había forma.

Pasaron 3 años y ahora lo entiendo todo: Adrià finalmente lo encontró. Voy a la web #MejorConectados, abro el vídeo Mi ingrediente secreto y allí lo veo. La misma claridad para hablar de conceptos tan dispares como la cocina, la memoria, el romanticismo y el afecto de los años. Me pierdo en sus palabras, en su historia y en sus quiénes y cuándos. En sus conexiones con personas y lugares. Y entonces lo escucho... Mira a la cámara y me dice (porque me mira a mi, a cientos de kilómetros de distancia) “todos deberíamos aprovechar esas conexiones que tenemos para llegar lo más lejos que podemos” y sonrío. Y huelo a café... Uno profundo y duradero, como las experiencias que me cuenta Adrià, pero también las de Pedro Delgado y la importancia de la derrota o Rafa Nadal y sus ocho grandes o Teresa Perales, Javier Gómez Noya, Kamran Omarli y tantos otros que dicen más que hablan, que son los que cuentan, más que los que relatan y que, desde #MejorConectados, inspiran no solo por sus logros, sino por los que somos capaces de alcanzar nosotros.