Nadal: “Si no hubiera tenido a las personas que me guiaron por el camino adecuado quizá no hubiera tenido ese espíritu de superación”

“Es increíble estar de nuevo en las semifinales de Roland Garros”, decía Rafa Nadal después de derrotar a Diego Schwartzman en el partido de cuartos. El balear está acostumbrado a hacer cosas increíbles, pero se sigue sorprendiendo cada vez que lo logra. Se ha convertido en una leyenda del deporte con sus 20 Grand Slams, récord que puede que no tarde mucho en batir, con lo que rompería el histórico empate que tiene ahora con Roger Federer. Todos los rivales lo definen como el mejor luchador que han visto nunca y ese carácter lo ha forjado desde niño. Está claro que quien se esfuerza, tiene talento con la raqueta, no da una pelota por perdida y sabe sufrir es Rafa, pero él mismo lo reconoce: “Sin todas las personas que han estado a mi lado, nada de esto hubiese sido posible”. Esas palabras las dice en el vídeo de #MejorConectados, una plataforma de contenidos de Telefónica que tiene como fin poner en valor el poder de las conexiones humanas y ser un lugar donde inspirarse y encontrarse. Tanto Rafa Nadal como otras personas de éxito, Ferran Adrià, Teresa Perales, la flamante ganadora del Princesa de Asturias; Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, retratan a la perfección esa idea: “Cuando conectamos somos capaces de hacer cosas increíbles”. “Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas”, afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

Las cosas increíbles que hace Nadal en una pista de tenis casi nadie o directamente nadie las ha conseguido. Pero detrás de sus golpes y sus títulos hay mucha gente. En #MejorConectados cita a ocho de los que más le han ayudado. Para empezar, a su tío Toni, el hombre que ha estado a su lado durante casi toda su carrera y el que vio un gran talento que hizo madurar en un niño que, en ese momento, lo único que quería era jugar el siguiente torneo y divertirse. Carlos Costa es su mánager, quien dirige su carrera fuera de las pistas y mucho más: “Un buen amigo”. “Es la persona con la que tengo la máxima confianza para poder hablarle de cualquier cosa o poder explicarle cualquier problema o duda que me pueda surgir en cualquier momento. Él tiene una visión amplia de lo que es mi carrera, no sólo deportiva, como persona, porque conoce a mi familia, mis inquietudes... Tiene una visión amplia de lo que a mí me conviene y lo que no”. Carlos Moyá es quien ha tomado el relevo de Toni Nadal desde 2017 para ser su entrenador, pero antes de eso fue un ejemplo, un espejo en el que mirarse. “Lo conozco desde que tengo 14 años, él era uno de los mejores del mundo, fue número uno y yo estaba empezando. Hoy es mi entrenador, pero fue compañero de Copa Davis, de selección, de cenas, de vivencias en el circuito de todo tipo. Siempre ha estado ahí como un referente. En 2017 ha empezado a trabajar conmigo como entrenador y fue un impulso”. Para cuidar su cuerpo está el doctor Ángel Ruiz Cotorro, “una persona muy positiva”. “Y eso es una virtud en un médico. Hay torneos que sin él hubiera sido imposible ganar”, confiesa el tenista zurdo. También su fisio Rafa Maymó. “Con quien más tiempo he pasado. Es el que siempre está a mi lado. Hemos pasado más horas juntos que con nuestras parejas, él está en todos los momentos, muchos bajos, y por eso hemos creado un vínculo difícil de imaginar”. Cuando su tenis se “pierde” su otro técnico, Francis Roig, con el que está desde 2005, es el que le ayuda a encontrarlo. Benito Pérez Barbadillo va más allá de ser su jefe de prensa. “Cuando Benito está, uno tiene menos miedo a los problemas que puedan surgir, porque normalmente se terminan solucionando”, explica Rafa.

“Si no hubiera tenido a las personas que me guíen por el camino adecuado, quizá no hubiera tenido ese espíritu de constancia y de superación. Creo que he tenido suerte de tener al lado a las personas que me han ayudado”, continúa el jugador español en #MejorConectados. ”En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo”, explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica.