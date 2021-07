Los cosméticos forman parte de la rutina de belleza diaria y ayudan a sentirnos mejor y combatir esas necesidades cutáneas que tanto nos preocupan. Hay muchos aspectos en los que fijarse a la hora de adquirir un producto de belleza. El primero es que se adapte a tu piel y necesidades y el segundo, para la mayoría, es el precio.

Estamos en plena campaña de rebajas de verano por lo que es un buen momento para comprar tus productos básicos del neceser y también para probar otros con mucho potencial. Para hacerte la tarea más fácil, hemos seleccionado cinco cosméticos que quizás no conoces, pero que son venerados por los que más saben de belleza. Lo mejor de todo es que los podrás encontrar al mejor precio en Mifarma by Atida con descuentos de hasta el 50%.

Este activo principal está revolucionando el mercado de la cosmética y belleza por sus múltiples beneficios. La niacinamida, producto estrella de la cosmética coreana, tiene infinidad de cualidades: reduce el acné, calma las rojeces, ayuda a equilibrar la producción de sebo, es despigmentante, antioxidante y disminuye las arrugas. Además, al contrario que otros activos, como el retinol, se tolera muy bien, lo que hace que pueda ser utilizado por todas las pieles. Este sérum de Skinfy contiene un 10 % de niacinamida, por lo que potencia absolutamente todas sus cualidades. Resulta increíble como tratamiento multifunción y está recomendado para cualquier tipo de piel o problemática.

Sérum Multifuncional B3 Niacinamida Skinfy Treatment 30 ml

Si estás esperando el momento oportuno para disfrutar de la calidad de Lierac en todos sus productos, este es el ideal. Uno de los must have para el verano es este protector solar facial que además, es antiedad. Ofrece un espectro fotoprotector muy amplio (UVA, UVB, luz visible, infrarrojos), e incluye agentes antiedad: pro-taurina, que transforma los radicales libres en un flujo de energía para la piel; ácido hialurónico, que hidrata y rellena, y un péptido activador del bronceado que garantiza un moreno intenso y uniforme.

Lierac Sunissime Fluido Protector Energizante Rostro SPF50+ 40ml

Nadie se libra de la celulitis. Un 93% de las mujeres la tienen. Es difícil de corregir, pero gracias a los nuevos cosméticos es posible mejorar su aspecto. La fama precede a la marca E’lifexir, especializada en reductores y tonificantes. Esta genial crema, de efecto tensor y reductor, te ayudará a eliminar las sobrecargas de grasa y a reducir la piel de naranja. Y por si esto fuera poco, frena la aparición de las temidas estrías.

ELIFEXIR Minucell Emulsion Tensora Reductora 200 ml

Se han convertido en uno de los cosméticos fetiches de las “beauty addicts”. Las ampollas de Endocare gracias a sus fórmulas encapsuladas, contienen una gran concentración de ingredientes activos que actúan al instante haciendo visible los resultados: rostro más jugoso, firme y libre de arrugas. La combinación de la Vitamina C y los proteoglicanos aporta una acción antioxidante, regeneradora e hidratante para un aporte extra de luminosidad a la piel. Además, su presentación oil free es un valor añadido para las pieles mixtas y grasas.

Endocare C Proteoglicanos Oil Free Ampollas 30x2ml + Heliocare Water Gel 15ml REGALO

Todos nos obsesionamos con las arrugas, pero las machas en la piel pueden envejecer nuestro rostro incluso más. Aparecen por genética, por la exposición al sol sin protección, por el paso del tiempo o por factores hormonales como el embarazo o la menopausia. La cosmética juega un papel importante a la hora de prevenir o eliminarlas. Esta crema de Eucerin enriquecida con thiamidol, un ingrediente clínicamente probado y patentado como el principio activo más eficaz contra la hiperpigmentación, reduce las manchas oscuras y previene su reaparición. Tiene un factor de protección SPF 30 y asegura resultados visibles en dos semanas de uso.

Eucerin Anti-Pigment Crema Día Antimanchas SPF30 50ml

Son los must have de la cosmética en las rebajas de verano. Productos de una calidad excelente que no perjudicarán tu bolsillo. Todos ellos los encontrarás en Mifarma by Atida a un precio totalmente asequible. Fíchalos y pronto se convertirán en tus imprescindibles de belleza.