5 bancos que no te cobrarán comisiones aunque no tengas nómina

Regalos, rentabilidad, reintegros gratis en cajeros de todo el mundo, préstamos preconcedidos… Son muchas las ventajas que podemos conseguir domiciliando nuestra nómina en el banco, pero, sin duda, una de las más codiciadas es dejar de pagar comisiones de mantenimiento por la cuenta corriente y la tarjeta asociada. Más aún ahora que los bancos han subido notablemente el precio de sus servicios básicos.

Pero ¿qué ocurre con los clientes que no tienen una nómina? ¿O con aquellos que no pueden cambiarla de entidad o que, simplemente, no están dispuestos a cumplir las ataduras de ningún banco? Hay solución. Algunas entidades comercializan cuentas corrientes sin nómina y sin comisiones que pueden contratarse sin necesidad de tener ingresos regulares, afirman fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com. ¿Cuáles son las mejores?

BBVA

La Cuenta Online de BBVA no tiene comisiones ni vinculación obligatoria, aunque solo pueden contratarla los nuevos clientes y únicamente a través de la web o la app de la entidad. ¿Qué ventajas tiene? Permite realizar transferencias sin coste, sacar dinero en los más de 6.000 cajeros del banco azul, enviar dinero por Bizum, pagar con el móvil e incluye una tarjeta de débito Aqua sin cuotas anuales para cada titular (se puede abrir con dos intervinientes). Esta tarjeta es una de las más seguras del momento, ya que no tiene su numeración impresa sobre su superficie y, además, su CVV cambia constantemente.

Openbank

Tampoco hace falta cumplir requisitos de vinculación para contratar la Cuenta Corriente Open de Openbank, la filial online del Banco Santander. Esta cuenta no tiene comisiones de mantenimiento, ni por emitir transferencias SEPA ni por la tarjeta de débito. Sus titulares pueden sacar dinero gratis en todos los cajeros que tiene el Santander en España (más de 7.000), enviar dinero por Bizum y pagar con su smartphone. Otra ventaja de la cuenta es la posibilidad de ahorrar en compras gracias al programa de descuentos de Openbank. Admite hasta cinco cotitulares, pero solo el primero recibirá una tarjeta de débito gratuita (las tarjetas adicionales tienen un coste de 18 euros al año).

Abanca

La Cuenta Clara de Abanca es otra alternativa para dejar de pagar comisiones sin necesidad de vincularse. Entre sus principales ventajas, destacan la ausencia de comisiones, las transferencias SEPA sin coste, un descuento del 2% en las gasolineras Galp y la emisión de una tarjeta de débito gratis con la que se puede sacar dinero de los cajeros del propio banco y, fuera de Galicia, hasta cinco veces al mes de los terminales de Euro 6000, Bankia, Sabadell, Bankinter, Caja de Arquitectos y Caja de Ingenieros. Además, los menores de 35 años también pueden sacar dinero sin comisiones de cualquier cajero ubicado en el extranjero cinco veces cada mes. Como las cuentas anteriores, Abanca también permite usar Bizum y pagar con el móvil. La Cuenta Clara admite hasta dos titulares y cada uno recibirá una tarjeta de débito gratis. Para disfrutar de todas sus ventajas solo hay que cumplir dos requisitos: contratarla por Internet y realizar las operaciones habituales a través de los canales digitales (cajeros, app y web).

EVO Banco

A finales del pasado año EVO Banco eliminó los requisitos de su cuenta. Desde entonces, la Cuenta Inteligente del banco online perteneciente al Grupo Bankinter se ha convertido en una alternativa para los consumidores que quieren una cuenta sin comisiones y sin vinculación obligatoria. La Tarjeta Inteligente también es gratuita, un innovador medio de pago que permite tanto abonar las compras a débito como a fin de mes sin intereses o a plazos. Además, permite sacar dinero gratis de todos los cajeros de España y del mundo, aunque en algunos hay que retirar al menos 200 euros para que la operación sea gratuita. La entidad ofrece a sus clientes la posibilidad de pagar con el móvil y de usar Bizum, no cobra por las transferencias SEPA y permite añadir un segundo titular a la cuenta.

N26

El banco fintech de origen alemán, que ya tiene 730 mil clientes en España, comercializa una cuenta corriente sin comisiones y sin vinculación. Tiene ventajas exclusivas como la posibilidad de sacar dinero tres veces al mes gratis en cualquier cajero de la eurozona o de hacer pagos en otras divisas sin comisiones. Además, no cobra por las transferencias SEPA. La cuenta estándar de N26 con IBAN español, que solo admite un titular, incluye una tarjeta de débito virtual gratuita que puede vincularse a Apple Pay y Google Pay para pagar compras y sacar dinero, aunque también se puede pedir una tarjeta física pagando diez euros. N26 no tiene Bizum y no permite cobrar prestaciones públicas como pensiones o el paro.