Wam Global se convierte en el líder de soluciones eCommerce en España

La consultora de transformación digital Wam Global anunció recientemente la integración de las compañías Interactiv4 y BlackBird, especialistas en soluciones eCommerce y en la implantación y adopción de Salesforce respectivamente, con el objetivo de consolidarse como el líder de soluciones de e-commerce en España. Tras la operación, la compañía alcanzará unos ingresos netos consolidados de 16 millones de euros en 2022 y un EBITDA de 2,2 millones de euros.

Por medio de estas dos adquisiciones, la nueva organización asume un rol de indiscutible peso en el mercado para ofrecer soluciones end-to-end de Digital Customer Experience y Digital Transformation. “Este posicionamiento refuerza nuestra apuesta y vocación en convertirnos en la consultora digital independiente líder en España”, apunta Giorgio Ascolese, CEO de Wam Global.

Para Ignacio Riesco, CEO de Interactiv4, “tras esta operación, la compañía se servirá de la red internacional de Wam Global para prestar nuestros servicios de forma conjunta y de manera global a los clientes con los que ya operamos en España, al tiempo que podemos ofrecer una visión holística de la transformación digital para nuestros clientes internacionales y los del grupo en el que nos integramos”.

Por su parte, Hernán Lizondo y Enric Mora, Co Founders de Blackbird, enfatizan que “formar parte de Wam Global nos permite ofrecer al grupo todo nuestro conocimiento y nuestras relaciones profesionales con nuestros clientes en el área mediterránea, una puerta más para la internacionalización de la compañía en la que nos integramos”.

Pero hay sumas que multiplican, y este es el caso de esta nueva alianza que, en palabras de Giorgio Ascolese, “integrar a Interactiv4 y a Blackbird en nuestras líneas de negocio nos posiciona como líderes entre las consultoras independientes en España. Por un lado, por el talento incuestionable con el que contamos a partir de ahora: los mayores expertos en sus tecnologías y servicios en sus disciplinas y en sus marcos geográficos donde trabajan. Por otro lado, por la envergadura de los servicios que podemos ofrecer, a partir de ahora, a nuestros clientes para acompañarlos en sus procesos de transformación digital integral”.

Como resultado de la operación, Wam Global duplica su plantilla reuniendo a más de 300 profesionales sólo en España, y espera registrar un crecimiento anual promedio de entre 30% y el 35% de su negocio durante los próximos cinco años. De este modo, cumple su objetivo estratégico de ofrecer un proyecto global impulsando, por un lado, la generación de soluciones de e-commerce a medida; y por otro, reforzando la presencia de la compañía en un área estratégica como Cataluña gracias al área de influencia de Blackbird desde Barcelona. Además, consolida su presencia en España como punta de lanza de los otros 12 países en los que opera.

Academia de formación

En este sentido, Wam Global también ha realizado una fuerte apuesta por el talento, dentro de su plan de expansión, y ha puesto en marcha un programa formativo para jóvenes que quieran desarrollarse en el mundo de Salesforce y el comercio electrónico.

En concreto ofrecerá 60 becas este año para personas que quieran integrarse en el mercado profesional de la innovación tecnológica, de las cuales algo más de la mitad se integrará en la plantilla fija de las oficinas de Barcelona de la compañía.

Esta ‘academia’ corporativa de Wam Global se llama Leadclic College y le debe su nombre Leadclic, la línea de negocio de la compañía especializada en consultoría de transformación digital. En concreto,

Interactiv4: expertos en eCommerce a nivel nacional e internacional

Interactiv4 es el líder indiscutible de la tecnología de ecommerce de Adobe Magento en España, según indica el partner portal de Adobe. La compañía cuenta con un sólido conocimiento en el mundo del eCommerce y ha desarrollado soluciones propias para adaptar la tecnología de Adobe Magento con las que generar tiendas online escalables.

Además, se ha certificado recientemente en Salesforce Commerce Cloud. Por ello y tras su integración en Wam Global, podrá internacionalizar y ofrecer una propuesta conjunta global en el ecosistema de Salesforce que pocos partners de pueden ofrecer. Entre sus clientes destacan Bimani, Cepsa, Henry Schein, Mahou San Miguel, Parques Reunidos, Vocento y WowTech Group, entre otros.

BlackBird: especialista en Salesforce en Barcelona

Por su parte, BlackBird, un partner de CBU (Commercial Business Unit) y Midmarket es una consultora especializada en soluciones de atención al cliente. Durante sus más de cinco años de experiencia, ha trabajado con empresas como la AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial), Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Glovo, Kosmos, Lindt o TravelPerk, entre otras.

Precisamente, el haber formado parte de varios proyectos en la capital catalana ha llevado a BlackBird a ser el fastest partner de Salesforce en Barcelona, uno de los valores más apreciados para Wam Global, que ahora puede ofrecer un mejor servicio a los clientes de la zona.

Un crecimiento sin límites

La operación, que ha sido supervisada por Deloitte Financial Advisory y Anderson Consulting, es la tercera adquisición que realiza el grupo en tres años.. Tras la integración en 2019 de la consultora Leadclic, líder en transformación digital por medio de la tecnología de Salesforce, dentro de la agencia digital We are marketing, se dio el primer paso de lo que hoy es el grupo de consultoría Wam Global.

De este modo, se consolida la oferta “end to end” para cualquier proyecto de transformación digital, ya sea desde el área de Marketing Digital, soluciones eCommerce y tecnología o Salesforce.

