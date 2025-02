Alavida 24 años de renovación pedagógica

Una larga trayectoria al cuidado de la infancia

En sus casi 25 años de historia, el Colegio Alavida ha evolucionado de manera progresiva priorizando la calidad sobre la cantidad y compaginando la actividad docente con la investigación educativa. Para poder mantener la atención individualizada y el trato cercano con las familias, Alavida está concebido como un centro pequeño con un máximo de 90 menores.

Alavida nació para subsanar los fracasos más comunes de la escolarización actual, por ello ha centrado su trabajo en:

1. Cuidar y fomentar la motivación y la curiosidad del alumnado a lo largo de toda la escolarización.

2. Generar las condiciones para un aprendizaje significativo, contextualizado e interrelacionado, partiendo de los intereses del alumnado.

3. Acompañar de forma individualizada a cada alumno, percibiendo sus capacidades, su ritmo, sus intereses y sus dificultades, y dando una respuesta individualizada a su proceso de aprendizaje y crecimiento.

4. Fomentar la autoestima y la confianza de los alumnos en ellos mismos, escuchando y teniendo en cuenta sus necesidades y apoyando sus iniciativas; y con una aceptación sin condiciones a su persona con independencia de sus acciones.

5. Crear un espacio emocionalmente seguro y saludable en donde se escuchan y aceptan las emociones de los menores, y se les da tiempo para expresarlas y procesarlas.

6. Construir una convivencia basada en las necesidades y el respeto mutuo; una convivencia restaurativa, que frente a “un daño” busca la reparación y no el castigo.

Después de estos años de andadura, en Alavida se ha podido constatar cómo su alumnado ha podido desarrollar de forma sorprendente su potencial, y lo ha hecho siguiendo sus intereses y encontrando lo que Sir Ken Robinson denomina su “elemento”, el lugar intermedio entre sus capacidades y sus pasiones.

El Colegio Alavida, con un máximo de 90 menores, organiza al alumnado en cuatro niveles Alavida

Etapas educativas y estructura del centro

El Colegio Alavida agrupa al alumnado en cuatro grupos, en cada uno de los cuales hay niños con edades diferentes:

· El Grupo de Crianza, para bebés de 0-3 años y sus familias.

· El CRIF, para niños de entre 3-6 años y sus familias.

· Taller 1, para niños de entre 6-9 años.

· Taller 2, para niños de entre 9 -12 años.

Estas agrupaciones por edades, en línea con la metodología Montessori, enriquecen la experiencia educativa permitiendo el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños, y promoviendo valores como la cooperación, el cuidado del otro, el respeto por las diferencias, la autoestima, la empatía y la autonomía.

Actualmente, el centro atiende entre 70 y 80 niños con un equipo pedagógico compuesto por 13 profesionales comprometidos con una visión integral del ser humano y su desarrollo.

El proyecto educativo de Alavida

El Colegio Alavida fundamenta su proyecto en el neurodesarrollo y las teorías del aprendizaje. Lo que más llama la atención de las personas que vienen a conocer Alavida es el interés y las ganas de aprender del alumnado, y las relaciones de respeto.

En Alavida el proceso de aprendizaje se lleva a cabo de forma individual y grupal, partiendo de los intereses, las capacidades y el ritmo de cada niño. De este modo se van formando los itinerarios individuales de aprendizaje. Este modelo pedagógico destaca por su capacidad para educar en la diversidad y por la personalización del aprendizaje.

Alavida tiene una metodología activa, vivencial e investigadora. El alumnado aprende a través de la experimentación con gran variedad de propuestas y de materiales, tanto estructurados como no estructurados. Todo ello diseñado para involucrar los sentidos, permitiendo a los niños explorar conceptos abstractos a través de experiencias concretas. Muchos de estos materiales son Montessori.

Se trabaja en contextos que fomentan la observación, la interrelación de datos, la elaboración de hipótesis y su comprobación; es lo que en Alavida denominan “aprendizaje por descubrimiento”. Sobre la base de lo ofrecido por el profesorado, el alumnado saca sus propias conclusiones a su ritmo y en función de sus capacidades, y así se favorece la comprensión y el aprendizaje significativo y contextualizado.

Alavida está ubicado en un pueblo de la Sierra Oeste de Madrid, Chapinería, para garantizar una crianza en plena naturaleza y poder desarrollar parte de las actividades en el encinar colindante.

Alavida está ubicado en la Sierra Oeste de Madrid y ofrece una crianza en plena naturaleza desarrollando parte de las actividades en el encinar colindante Alavida

Retos de futuro

El gran desafío del Colegio Alavida es la ampliación de su modelo educativo a la etapa de secundaria. La comunidad educativa considera que este sería un paso natural para continuar ofreciendo un enfoque personalizado y de calidad a los estudiantes en sus años de adolescencia.

El Colegio Alavida es mucho más que una escuela; es un espacio donde los niños pueden crecer y desarrollarse en todas sus dimensiones. Con una sólida trayectoria, una filosofía educativa centrada en el niño y una visión clara hacia el futuro, el centro se presenta como una opción ideal para las familias que buscan una educación activa, personalizada y de calidad.

alavida.org

