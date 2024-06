Ana Boyer no necesita ir a la playa para lucir este verano unas piernas bronceadas y de lo más estilizadas

Es un hecho, es empezar junio y todas entramos en modo verano, y más con las altas temperaturas que tenemos en Madrid, y comenzamos con las prisas por lucir un bronceado perfecto. Pero tranquilas, no hace falta ir a la playa ni recurrir a las calurosas medias, porque Ana Boyer nos ha chivado su truco para presumir de piernas estilizadas, firmes y con un efecto 'glow' sin pisar la playa, e Isabel Preysler, lo aprueba por el comentario que ha dejado a su hija en el post de Instagram. Nosotras, como buenas editoras de belleza, tenemos claro que exponerse al sol durante horas es bastante peligroso para nuestra piel, por eso, nos encanta descubrir productos que simulan ese moreno, y Ana nos ha dejado claro que ella luce unas piernas perfectas ya en el mes de junio gracias a estos dos productos de E’lifexir de Phergal Laboratorios que desde hace un año no falta en su momento 'piernas fuera'.

Se trata de un dúo que incluye un exfoliante corporal y un gel de maquillaje de la firma E'lifexir. Cacao Sense es el exfoliante que reduce y reafirma la piel, tratando la piel de naranja para una sensación lisa. E'lifexir Color Dren, es un gel maquillaje con efecto "glow" inmediato, y por eso Ana Boyer dice en su post de Instagram, que no le hace falta pisar la playa ni llevar medias. ¡Qué maravilla!

"Me encanta cuidar mis piernas con Cacao Sense y Color Dren de E'lifexir. Es el segundo año que los uso porque me ayudan a que luzcan estilizadas, firmes y con un color dorado efecto glow, ¡Sin necesidad de medias ni playa! El exfoliante Cacao Sense con su delicioso aroma a chocolate deja mis piernas súper suaves, mientras que Color Dren les aporta ese bronceado playero que adoro. Además, las relaja y drena líquidos, que me viene genial en esta etapa postparto. ¡Os animo a probarlos!", comenta Ana Boyer junto a estas fotografías en su cuenta de Instagram. Y es que E'lifexir es la marca número 1 en ventas -en farmacias y parafarmacias- de anticelulíticos en España desde el 2021 (*)

Dos productos de E'lifexir de Phergal Laboratorios que podemos comprar en su página web con descuento, como en el El Corte Inglés, así como en farmacias y parafarmacias.

E'lifexir Cacao Sense (ahora por 15,98 euros en su web)

El primer paso y sin duda, el más importante; E'lifexir Cacao Sense, porque no hay un bronceado perfecto sin una buena hidratación y exfoliación previa. Es el exfoliante reductor que utiliza Ana Boyer desde el año pasado para conseguir un bronceado uniforme y al mismo tiempo reducir la grasa y reafirmar su piel. Sus suaves microesferas de Coco de la Polinesia Francesa eliminan las células muertas de la piel, oxigenándola y aportándole una luminosidad al instante y el Extracto de Cacao, ayuda a regenerarla por su alto contenido en proteínas y vitaminas. También contiene Café Verde, rico en Cafestol y Kahweol, que reduce el volumen y el número de los adipocitos donde se encuentra el depósito de las grasas, Limnanthes Alba que aporta una profunda hidratación y firmeza a la piel, y por último, Bisabolol Orgánico, perfecto para pieles sensibles por sus propiedades anti-irritantes. ¡Y su delicioso e intenso aroma a chocolate, te conquistara!

E'lifexir Cacao Sense. Cortesía de la marca

¿Cómo aplicarla? Es importante aplicar la crema exfoliante corporal, E'lifexir Cacao Sense, sobre la piel húmeda antes del gel en la ducha o en la bañera, realizando un suave masaje circular para su mayor efecto reductor y reafirmante.

E'lifexir Color Dren (rebajado a 20,61 euros en su web)

El truco de Ana Boyer para lucir ese ‘efecto glow’ y dorado en las piernas es este gel que da a la piel de tus piernas un tono dorado veraniego con el que todas soñamos ya en junio antes de pisar la playa y que lleguen las vacaciones. E’lifexir Color Dren es un producto testado dermatológicamente, apto para todo tipo de pieles, que además, ayuda a drenar líquidos y estilizar tus piernas a cualquier edad. ¿Lo mejor? Es de secado rápido y no mancha la ropa ni las sábanas. Además, su fórmula lo convierte en un producto de triple acción, maquilla, gracias a los Pigmentos Instant Nude que unifican el tono y atenúan imperfecciones, drena y estiliza debido a la Ficaria Ranunculoide, Uva BIO, Árnica y Ciprés, que contiene Flavonoides que mejoran la microcirculación reduciendo líquidos y rojeces; además, prepara tu piel para un bronceado natural, gracias al Melanobronze, que estimula la producción de melanina natural.

Color Dren. E'lifexir

¿Cómo aplicarlo? Aplicar como si fuera una base de maquillaje por las piernas, es importante aplicárselo con la piel seca y sin ningún producto hidratante. La crema para las piernas “efecto medias” proporciona un tono medio y un acabado natural satinado, con efecto drenante y refrescante. Tras su aplicación con un suave masaje de tobillos a muslos, lavar las manos para quitarte el color y que no se te queden también bronceadas y dejar secar unos minutos antes de vestirte como vemos en las fotografías de Ana Boyer.

¿Piernas estilizadas y bronceadas? Nosotras tenemos claro que vamos a copiar a Ana Boyer y vamos a empezar a utilizar hoy mismo E'lifexir Cacao Sense y E'lifexir Color Dren de Phergal Laboratorios para lucir unas piernas envidiables con todos nuestros outfits más veraniegos.

Phergal Laboratorios, 40 años al lado de las mujeres

Phergal Laboratorios es un laboratorio pionero en la alta cosmética dermofarmacéutica española, con más de 40 años de experiencia velando por la belleza y el bienestar, donde el buen hacer, el rigor y la innovación se encuentran en el corazón de todo lo que hacen.

*Fuente: IQVIA. Marca más vendida mercado anticelulíticos (FARMACIA Y PARAFARMACIA) desde el año 2021.