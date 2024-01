“Dar la vuelta a la ‘educación tradicional’ nos está dando unos resultados increíbles”

¿Cuáles fueron los orígenes del centro Guzmán el Bueno?

El centro lleva más de 70 años dedicado a la educación. En el año 2002, el colegio pasó a manos de los actuales propietarios, que fueron los impulsores del momento actual, basado en orientar al alumno/a, a su motivación y a que sigan sus estudios obligatorios. Desde 2012, somos referentes en Formación Profesional Superior deportiva.

¿Cuál es su oferta formativa?

Actualmente impartimos desde 2º de la ESO hasta Formación Profesional de Grado Superior Deportiva (TEGU, TSEAS y TSAF). Tenemos como proyecto ampliar a 1º de la ESO y el próximo curso 2024-2025 abriremos una nueva sede especializada en FP de grado medio (TECO – Medio natural) y superior (TSAF – Acondicionamiento físico) dentro de un gimnasio en Majadahonda, que será todo un lujo formativo y de experiencia.

Además, tenemos la opción de cursar el bachillerato americano, educación secundaria y bachillerato para adultos en turno de tarde. En FP tenemos formaciones complementarias más demandadas y diferenciadoras del sector.

El colegio tiene previsto ampliar su oferta formativa el próximo curso Guzmán el Bueno

¿Qué enfoque emplean para mantener una posición de liderazgo educativo?

Es importante leer el mercado al que se enfrentan los alumnos/as en la actualidad y futuro. No abandonamos un ADN que considera al alumno como esencia de toda nuestra metodología, sino que les tratamos de un modo personalizado y humano para que quieran sacar sus estudios y sepan qué estudiar después.

Por otro lado, la formación continuada del profesorado en trastornos de la conducta, aprendizaje o época adolescente es fundamental para prevenir situaciones de abandono escolar, ansiedad o estrés que, como vemos, tienen hoy unos índices disparados.

Dentro de la Formación Profesional, la especialización del profesorado en cada materia, el know how, los contactos y la información del sector que ofrecemos a nuestros alumnos/as nos hacen líderes en esta formación.

Están especializados en la edad adolescente, una etapa con unos condicionantes complejos. ¿De qué modo actúan para que los alumnos logren sus objetivos?

La personalización del trato, la individualización de la enseñanza, la empatía y el trabajo conjunto con las familias es fundamental. Tenemos un máximo de 20 alumnos por clase, celebramos reuniones periódicas del profesorado y disponemos de 1 orientador para cada 200 alumnos cuando la media en España es 1 cada 800. Obtenemos grandes resultados por el mero hecho de ser analógicos y no disponer los alumnos de dispositivos electrónicos durante las clases. Eso les prepara para la madurez, les ayuda a conocerse mejor al salir del centro y les proporciona una idea mucho más clara de quiénes son, qué quieren y cómo quieren hacerlo. A todo ello le denominamos “El Camino del Guzmán”.

El centro Guzmán el Bueno es una referencia en Formación Profesional superior deportiva Guzmán el Bueno

¿Es posible apostar por la personalización de la formación en una etapa como la adolescencia?

Es una obligación para nosotros. Hay estudios científicos que demuestran la evolución cerebral y los cambios que se dan en esta época, y eso hay que saberlo y comprenderlo para sacar la mejor versión de cada alumno/a. Nosotros no “competimos” por nota media; “competimos” por una madurez hacia la adultez responsable y progresiva, acompañando a familias y alumnos/as.

Sin olvidar esto, en FP deben de saber que compiten ya en un mundo laboral que les llegará en 2 años y que en ese tiempo hay mucho en que diferenciarse de sus coetáneos de promoción por lo que es clave que sean los mejor preparados y por ende los más buscados por las empresas.

¿Considera que la educación actual tiene en cuenta de una manera adecuada lo que necesitan los adolescentes?

Cada centro tiene su forma de hacer. Sí es verdad que en ocasiones parece que sean más importante los resultados que las personas, la hipercompetitividad, el sacar la mejor nota. Nosotros nos fijamos en los datos que se arrojan sobre estas edades y actuamos en consecuencia. El crecimiento de elementos como la ansiedad, el estrés, la obesidad o las adicciones tecnológicas y no tecnológicas nos ha hecho darle la vuelta a lo que se considera “educación tradicional”, una decisión que nos está dando unos resultados increíbles.

En FP el tema nos resulta algo peor, pues no se da la información que realmente se demanda en los sectores deportivo, fitness o salud ofreciendo cosas que son muy atractivas pero que luego no se cumplen o no tienen demanda, y eso se nota después en la preparación profesional en el sector deportivo, del que somos expertos. En este sentido, tenemos el compromiso con las familias y estudiantes de la sinceridad, ofreciendo lo que realmente sabemos que les resulta diferencial.

EL baile y fitnes forman parte de nuestros valores Guzmán el Bueno

Vivimos en la sociedad de las pantallas, ¿qué visión tienen en el colegio de su uso en clase?

No se pueden tener dispositivos electrónicos en el aula, usamos libros de texto y pizarras. Somos tradicionales, pues hay una media de 7 horas diarias de conexión a este tipo de dispositivos en la adolescencia, y creemos que hay mucho por mejorar ahí. Cuando se los quitas, vuelven a resurgir. Vuelven aspectos que pasaban antes, menos capacidad de distracción y, cuando el profesor considera que se deben de usar de forma controlada, el alumno/a hace el uso adecuado del dispositivo.

¿Se les asesora acerca del camino a seguir después?

Sí. Lo hacemos mediante visitas personalizadas según los intereses de cada curso, pues todos pasan por una entrevista individual con el orientador que obtiene esa información. Además, hacemos orientación por cada grupo mediante un sistema de pensamiento interno propio. Igualmente, tenemos en mente a las familias, ofreciendo de forma optativa una orientación a los padres y madres, muy importantes en estas decisiones.

¿Cuáles son los retos del centro para los próximos años?

Ante todo, seguir cumpliendo nuestra misión y visión y que nuestros alumnos/as consigan sus objetivos académicos al terminar con nosotros, con una motivación y situación emocional madura y controlada. Eso para nosotros es la clave del éxito postacadémico obligatorio. A nivel de estructura, queremos ampliar a 1º de la ESO y seguir creciendo en las 3 sedes de FP que tenemos en Madrid (Prosperidad, Real Canoe NC y Majadahonda) manteniendo nuestro liderazgo tanto presencial como online.

