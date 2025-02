El equipo ciclista 101 Other Level Faster se presenta con grandes metas

El equipo de ciclismo 101 Other Level Faster está integrado por un grupo de ciclistas de alto rendimiento, entre los que destacan figuras consagradas como Patxi Cia, Ade Moll y la joven promesa Laia Blanco. Junto a ellos, completan la formación Dani, Alicia Margarejo, Antonio Gutiérrez, Laia Alborch, Pedro Antonio Rodríguez y Sergio Sánchez, bajo la dirección del mánager Abel Medina. Todos los integrantes competirán en la disciplina de XCO, una de las más exigentes del ciclismo de montaña.

Conquistar campeonatos

El equipo tiene como meta principal conquistar campeonatos nacionales e internacionales, destacándose en cada una de las competiciones en las que participará. Su calendario de competiciones incluye eventos clave como el CBBR del 30 de enero al 2 de febrero, el Mediterranean Epic del 6 al 9 de febrero, los Internacionales Chelva los días 15 y 16 de febrero; el Campeonato de España XCM León el 25 de mayo; el Campeonato de España XCO del 18 al 20 de julio; la Colina Triste XCM del 24 al 27 de julio y La Tramun XCM el 12 de octubre. Además, el equipo participará en competiciones emblemáticas como la Copa España XCO, la Vuelta Galicia XCM, Gravel y grandes maratones como la Tierra Estella Epic XCM.

El equipo tiene como meta principal conquistar campeonatos nacionales e internacionales, destacándose en cada una de las competiciones en las que participará CRX 101 Other Level Faster

Presentado el equipamiento

Durante el evento, se presentaron los detalles del equipamiento y las bicicletas que utilizarán los ciclistas, diseñadas para maximizar el rendimiento en las exigentes pruebas de XCO.

El patrocinador principal, 101 Other Level, proporcionará una línea completa de productos de nutrición deportiva, incluyendo proteínas, isotónicos y recuperadores musculares. Por su parte, Faster, otro patrocinador clave, ha desarrollado una equipación exclusiva con tecnología de vanguardia para el equipo. Otras marcas que respaldan al equipo incluyen Rubena y Rothar en neumáticos, Luck en zapatillas, Eassun en gafas, ISB Cycling en rodamientos, Coluer en bicicletas, Abus en cascos, Latex Cycling en lubricantes y limpieza de bicicletas, Ibinn como consultora digital, Mentor_empresas en mentoría de empresas deportivas, Hotel Bonalba y My Bike Mobile como taller de bicicletas a domicilio, Darimo en componetes de carbono y Leonardi en transmisiones.

Los integrantes del equipo se mostraron entusiasmados con la temporada CRX 101 Other Level Faster

Un equipo motivado

Los integrantes del equipo se mostraron entusiasmados con la temporada. Patxi Cia, uno de los líderes, expresó: “Estamos preparados para afrontar este año con determinación. Tenemos un equipo fuerte y grandes oportunidades para demostrar nuestro potencial.” Desde 101 Other Level, su compromiso con el ciclismo quedó reafirmado: “Nuestro objetivo es acompañar a los atletas en su camino hacia la cima, proporcionando productos que optimicen su rendimiento y recuperación.”

El equipo de ciclismo 101 Other Level Faster no solo busca alcanzar la gloria en las competiciones, sino también inspirar a nuevos talentos y promover un estilo de vida activo. Gracias a la combinación de experiencia, juventud y el respaldo de marcas comprometidas, el equipo se posiciona como una referencia en el ciclismo nacional. Con grandes retos por delante, el 101 Other Level Faster está listo para afrontar la temporada con ambición y determinación, dejando su huella en el ciclismo de montaña.