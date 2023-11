España, la joya del continente en biodiversidad

La biodiversidad de España es una de las más ricas del mundo. Nuestro patrimonio natural está salvaguardado por la mayor red de áreas protegidas del continente, compuesta por más de 1.600 espacios que cubren una tercera parte del territorio español. Dentro de nuestras fronteras, albergamos el 85% de las especies de plantas y el 50% de animales de la Unión Europea.

El desarrollo social es el alma detrás de cada proyecto de la Fundación Endesa y el cuidado de la biodiversidad es la línea de actuación más novedosa de la entidad, que este año cumple 25 años. Además, trabajan en otros ejes como la educación de los más jóvenes, la formación para el empleo de personas vulnerables, el voluntariado corporativo y acercar la cultura a todos los públicos.

Un cuarto de siglo da para mucha evolución. Por eso, el lema de la organización ya no es "Iluminar es talento", sino "Convivir es progresar". Porque no solo convivimos entre seres humanos, sino con nuestro entorno. La mala noticia es que no lo estamos conservando como es debido. Casi la mitad de nuestras especies autóctonas tienen alguna categoría de amenaza. Y España se encuentra entre los países con mayor pérdida de biodiversidad absoluta de todo el globo.

La principal causa es el cambio en el uso del suelo (la agricultura intensiva o la urbanización) que, aunque satisface las necesidades de una población en aumento, también modifica el ecosistema. Se pierden hábitats, se dificulta el crecimiento de vegetación y se aumenta la contaminación lumínica y atmosférica, entre otros efectos negativos. De ahí que la misión sea convivir respetando la biodiversidad que nos rodea. Una situación que se complica en las ciudades, donde encontramos a más del 80% de las personas que habitan el mundo.

Para ello hacen falta muchos esfuerzos en muchas áreas, y una de ellas es la pedagogía y la concienciación. En este sentido, la Fundación Endesa ha "reclutado" al reconocido divulgador científico Javier Santaolalla para una campaña en la que se recorren las cinco áreas de trabajo de la entidad a través de cinco vídeos explicativos. Y la biodiversidad, por supuesto, tiene su espacio.

Acompañando al afán de comunicar, también se realizan iniciativas concretas como, por ejemplo, Urban Green Corridors que es uno de los proyectos más icónicos del área de Biodiversidad de la Fundación Endesa. Se trata de la creación de corredores verdes que ayudarán a garantizar la conservación de los ecosistemas. "La urbanización ha desplazado a las especies a parques, zonas ajardinadas o entornos verdes, lo que limita su movimiento y deja la supervivencia de la biodiversidad en las ciudades en peligro de extinción", explica Juan Ferrer, responsable de proyectos de Biodiversidad en la entidad.

Para protegerla, la Fundación Endesa ha sumado fuerzas con la Universidad Complutense de Madrid. Un exhaustivo trabajo previo detectó zonas prioritarias en las que intervenir para mejorar la calidad de los hábitats y facilitar el desplazamiento de especies. ¿El siguiente paso? Será convertir algunas partes del Campus de Moncloa en un corredor ecológico que conecte la Dehesa de la Villa y una parte del Monte de El Pardo con el Parque del Oeste.

Todos ellos son entornos ricos en biodiversidad. "Hoy, estas zonas son refugio para más de 100 especies de mariposas y más de 180 aves, de las cuales el 100% tiene alguna figura de protección", remata Jorge Gómez, vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad en la UCM. Así que conectarlas en una especie de "ruta" facilitará el movimiento de las especies por la ciudad. Para ello, se crearán zonas de refugio y se plantarán especies botánicas locales que mejoren las propiedades del suelo.

Vista aérea de la Universidad Complutense de Madrid UCM

Esto protegerá a la avifauna frente a la escasez de parejas, cobijo o alimentos, aunque el documento con el proyecto de la Fundación Endesa es aún más explícito: "La no interconexión de las zonas con suficiente calidad para la biodiversidad provocará su propia extinción". Para evitar este final desastroso, es crucial generar entornos verdes. Pero lo mejor es que estos serán visitables.

En primer lugar, un equipo de seguimiento compuesto por alumnado y profesorado universitario se ocupará de monitorear la actividad de las especies y estudiarla. En segundo lugar, las zonas están abiertas al público en general y la Fundación Endesa desarrollará un recorrido de Geocaching o, lo que es lo mismo, una especie de búsqueda del tesoro con GPS. El objetivo es mostrar a la ciudadanía la importancia de cuidar del entorno, ya que cada cajita escondida en el itinerario ofrecerá información sobre el entorno que la rodea.

Como colofón, se crearán cursos de capacitación específica para que los jardineros puedan aplicar criterios de biodiversidad en el mantenimiento de estos espacios, con especial interés en que participen los técnicos que ya trabajan en la UCM, así como colectivos en situación de vulnerabilidad laboral.

Biodiversidad a través del voluntariado

En este cuarto de siglo, la Fundación Endesa también ha protegido la biodiversidad española a través de varios proyectos de acción directa, como la recuperación de ecosistemas degradados y de bosques, la reintroducción de especies o el cuidado de la avifauna. Entre ellos destaca una de las últimas acciones de los voluntarios de Endesa: 'Ningún pájaro sin nido'.

En total, 115 trabajadores de la compañía construyeron, junto a familiares y amigos, 46 cajas nido para cuidar y "dar alas" a 385 aves en Barcelona, Madrid y Tenerife. Además de favorecer la nidificación y preservar la biodiversidad, durante esta acción se realizaron otras actividades, como la liberación de pájaros recuperados, la construcción de hoteles para insectos (que sirven de alimento para estas especies) y la recogida de "basuraleza".

Y si de concienciación se trata, destaca un proyecto más de la Fundación: 'Teachers as Environmental Learning Hub: Biodiversidad Urbana', de la mano de la Universidad Autónoma de Madrid. En esencia, esta colaboración está dirigida a proporcionar a los docentes de Infantil y Primaria materiales para la enseñanza de la Educación Ambiental, de manera que se promueva la conservación de la biodiversidad urbana en el aula. Para los interesados, están disponibles en www.taelh-uam.es