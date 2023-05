Esta es la rutina de noche de Mar Flores (con solo tres productos) para lucir una piel radiante en todos los eventos esta primavera

Primavera o verano adelantado, llámalo como quieras, pero lo importante es que necesitamos ese 'efecto buena cara' que tanto requiere el primer bronceado de la temporada después de tener la piel apagada del invierno y más en esta época de eventos, con bodas, bautizos y comuniones por delante. Para eso no solo nos hace falta encontrar el look perfecto, nosotras necesitamos lucir una piel radiante como las celebrities e influencers que vemos en Instagram. Mar Flores nos ha compartido sus truquitos de belleza para lucir ese ‘efecto buena cara’ tan deseado por todas. Y cómo no, detrás de su rutina de cuidado está la marca de alta cosmética dermofarmacéutica, Atashi Cellular Cosmetics de Laboratorios Phergal. Todo empieza con la rutina de noche, porque para cuidar nuestra piel siempre tenemos que empezar por un buen cuidado nocturno para que nuestra epidermis se regenere mientras nosotras descansamos. Por la noche mientras dormimos, a las células les llega una mayor cantidad de oxígeno y los tejidos de la piel se regeneran mucho más rápido haciendo frente a las agresiones que ha sufrido durante el día y Mar Flores lo sabe y por eso utiliza estos tres productos de Atashi Cellular Cosmetics: Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic, K-Bioferment Luxury Therapy Serum y el Contorno de Ojos antiedad.

¿Quieres tener el mejor ritual de belleza nocturno? Aquí te explicamos los tres pasos a seguir para copiar a Mar Flores:

1. Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic (actualmente rebajado a 18,79 €)

En el primer paso de la rutina de cuidado de Mar Flores encontramos este exfoliante facial que regenera la piel y difumina las arrugas. Su textura penetra al máximo para actuar sobre la dermis y recuperar de forma instantánea el resplandor natural de tu piel. ¿Cómo? Pues el ácido glicólico, con propiedades exfoliantes, deja la dermis lisa y purificada al instante ejerciendo un efecto peeling que hidrata en profundidad al instante. El gel exfoliante facial Radiant Skin de textura fluida y con aroma a Magnolias del Himalaya remite de forma instantánea los signos del paso del tiempo y la vuelve más suave, firme y sin imperfecciones a la vez que las arrugas se difuminan. Con Ácido Hialurónico concentrado que redensifica la dermis al aumentar la captura de agua y aporta hidratación en profundidad e iluminación. Entre sus beneficios, elimina las células muertas, mejora la microcirculación y acelera la regeneración celular.

- Piel más suave y firme y efecto flash peeling

- Hidratación profunda, reafirma y calma

- Textura gel sin aportar grasa, perfecto para todo tipo de pieles

Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic. Atashi Cellular Cosmetics.

¿Cómo aplicarlo? ¡Importante! Aplicar por la noche con la piel limpia, colocando una pequeña cantidad sobre la yema de los dedos y extender sobre el rostro y cuello. Si tienes la piel seca se recomienda usar 3 veces a la semana y si es mixta todas las noches.

2. K-Bioferment Luxury Therapy Serum (actualmente rebajado a 38,25 euros)

En el segundo paso de esta rutina de noche de Mar Flores, encontramos K-Bioferment Luxury Therapy Serum que es un pretratamiento nocturno, basado en la cosmética coreana, para

fortalecer el microbioma con Mijo Dorado Orgánico Fermentado y combatir el estrés epigenético (causante del 70% del envejecimiento de la piel) con el hongo milenario de la eterna juventud,

Ganoderma Lucidum. Además de incluir estos dos súper ingredientes en su fórmula, lleva skin boosters como el Novorentin, que potencia la producción de ácido

retinoico natural. Conseguimos un efecto lifting y filler inmediato en el rostro, además de calmar, suavizar e iluminar la piel. Es perfecto para las pieles sin descanso ysometidas a estilos de vida agotadores.

- Equilibra el microbioma de la piel

- Mejora la textura de tu rostro, luciendo jugosa y tersa con efecto Lifting y Filler inmediato

- Calma, suaviza e ilumina y minimiza poros

K-Bioferment Luxury Therapy Serum. Atashi

¿Cómo aplicarlo? También por la noche con el rostro limpio y tonificado. Es tu tratamiento previo a tu rutina nocturna, para ello aplica 2 o 3 pulsaciones y extiéndelo bien por el rostro, cuello y escote con suaves masajes.

3. Contorno de ojos antiedad (Actualmente rebajado a 29,50 €)

En el tercer y último paso de cuidado nocturno de Mar Flores encontramos el Contorno de ojos antiedad con HaloxylTM. Se trata del activo ultrapotente que te ayudará a reducir bolsas y ojeras. El complejo Liposomado de Retinol, Vitamina C y E reducen las arrugas en profundidad, frenan el fotoenvejecimiento e hidratan en profundidad. La Vitamina E también nutrirán la zona para conseguir hidratar y dar luz a la zona. Además de todo eso, la mirada se ilumina y rejuvenece aportando una solución antiedad global que redensifica el contorno del ojo. La Gardenia Jasminoide incrementa un 33% la producción de colágeno, reduciendo arrugas, redensificando la dermis y restaurando la matriz extracelular. Pero no solo eso, el Dermosens aporta relajación y confort a nuestra mirada y la Perla Negra realza la sensualidadde la piel.

- Redensifica la zona del contorno de ojos desde el interior y corrige las arrugas profundas

- Aporta un efecto anti-estrés y calmante en la piel y atenúa las bolsas y ojeras

- Además, su textura te aportará un gran confort

Contorno de ojos antiedad. Atashi Cellular Cosmetics

¿Cómo aplicarlo? Con un delicado masaje en la zona del contorno de ojos con movimientos suaves desde el lagrimal hasta las sienes sin presionar.

Nosotras tenemos claro que le vamos a copiar a Mar Flores estos tres productos de Atashi Cellular Cosmetics de Laboratorios Phergal para cuidar nuestra piel en una sencilla rutina de noche para mantenerla radiante, más joven y descansada para todos los eventos que tenemos por delante esta primavera.