Four Seasons Hotel Madrid acoge un evento gastronómico exclusivo: el pop-up de Hakkasan

Como parte de esta innovadora colaboración culinaria, el galardonado restaurante Hakkasan (parte del Grupo Tao Hospitality) trae su icónica cocina a la vibrante ciudad de Madrid con un restaurante pop-up de tiempo limitado en ISA, el restaurante y coctelería ubicado en la primera planta de Four Seasons Hotel Madrid. Durante solo tres días, desde el jueves 22 de junio hasta el sábado 24 de junio, los huéspedes y residentes locales tendrán la oportunidad única de disfrutar de una extraordinaria experiencia gastronómica dirigida por Ralph Scamardella, director Culinario Principal del Grupo Tao Hospitality, y el Chef Ejecutivo Corporativo de Hakkasan, Andrew Yeo, quien ha desarrollado un menú especialmente seleccionado para esta exclusiva oportunidad en Madrid.

Esta experiencia es una parada más en la gira culinaria por Europa (y la primera en España) que Hakkasan comenzó en junio para celebrar las estrellas Michelin obtenidas por cuatro de sus restaurantes. Después de considerarlo detenidamente, Four Seasons Hotel Madrid fue elegido como el socio perfecto para continuar la gira debido a la gran base de seguidores españoles de Hakkasan, que han estado acudiendo a Londres durante años para disfrutar del restaurante, y al compromiso continuo del hotel de brindar oportunidades únicas de alta cocina para locales y huéspedes.

Con una filosofía culinaria centrada en el concepto de gastronomía antigua reinventada para el mundo moderno, Hakkasan se ha convertido en sinónimo de mezclar recetas auténticas cantonesas con influencias contemporáneas. Su enfoque único de la cocina china ha cautivado a comensales de todo el mundo. Madrid era un lugar muy solicitado en la prestigiosa gira culinaria "Executive Chef Dinner Series", con un menú exclusivamente preparado por el Chef Andrew Yeo, quien es responsable de supervisar los menús de todos los restaurantes de Hakkasan en todo el mundo, incluidos los cuatro restaurantes que actualmente tienen una estrella Michelin.

Adrian Messerli, Director General y Vicepresidente Regional de Four Seasons Hotel Madrid, dijo: "Esta es una oportunidad única y estamos extremadamente emocionados de albergar este viaje culinario de tres días tan exclusivo con Hakkasan, un referente gastronómico internacional, en Four Seasons Hotel Madrid, lo que no solo ayuda a seguir posicionando a esta ciudad como un destino turístico de primera clase a nivel mundial, sino que también reconoce a los clientes españoles que ya son seguidores de la marca".

El Chef Andrew Yeo, Chef Ejecutivo Corporativo de Hakkasan, cuya creatividad y experiencia han llevado a los restaurantes Hakkasan a la cumbre del éxito, supervisará este nuevo proyecto temporal en Madrid. Cuatro restaurantes de Hakkasan han obtenido o mantenido sus prestigiosas estrellas Michelin bajo su dirección, por lo que el Chef Yeo se ha convertido en una figura venerada en el mundo de la alta cocina. Nacido en Singapur y con más de 20 años de experiencia en el sector, anteriormente fue chef ejecutivo en Miami Beach EDITION y The Ritz-Carlton Company. También ha liderado equipos culinarios en todo el mundo. Recibió su formación en el Instituto SHATEC de Singapur. Su dominio de los sabores cantoneses y su compromiso de utilizar ingredientes de la más alta calidad se reflejan en los platos preparados meticulosamente.

El menú ha sido creado exclusivamente para Madrid utilizando ingredientes locales y muestra el brillante talento culinario de la marca Hakkasan, gracias a una selección de platos que combinan a la perfección las tradiciones cantonesas con toques modernos. Cada plato es una obra de arte, preparado con precisión para llevar a los comensales en un viaje a través de los sabores vibrantes de la cocina cantonesa. Los platos a disfrutar incluyen la ensalada crujiente de pato con pomelo, piñones y chalotes, o el Wagyu con ajo negro shui mai como pequeños bocados para comenzar la experiencia, para después dar paso a creaciones más elaboradas como el cerdo ibérico Char Siu asado a fuego lento durante 24 horas o merluza patagónica a la parrilla con miel y brócoli bebé, entre otros.

El maridaje perfecto para este menú lo completa la propuesta de cócteles de autor creados en el laboratorio de ISA. Al frente del equipo, Miguel Pérez, Head Bartender del restaurante y coctelería, quien ha seleccionado 4 creaciones que aúnan técnica, vanguardia e innovación y dan como resultado propuestas con tragos fáciles y de sabores fácilmente reconocidos como es el caso de Yogurt, elaborado con Ginebra Roku, lactofermentación de fresa, redestilado de tomillo limonero y agua de coco.

Precio del menú: 130 €

Precio maridaje: 85 € (Incluye Sake, Champagne y vino blanco, tinto y dulce. Los cócteles no están incluidos en el precio del maridaje).

Reservas: Hakkasan.com/Madrid

Sobre Four Seasons Hotel, Madrid

Situado en el corazón de la capital, entre la Puerta del Sol y El Barrio de las Letras, y a pocos pasos del Kilómetro Cero, el Four Seasons Hotel Madrid se considera un destino en sí, proyectando una energía moderna y vibrante. Rico en historia y carácter, Four Seasons Hotel Madrid conecta con la historia de una forma especial. Un imponente edificio, joya del patrimonio español, que cuenta con 200 habitaciones y suites, incluida la exclusiva Royal Suite y 22 residencias privadas Four Seasons. Con gastronomía en la azotea de la mano del famoso chef español Dani García, su restaurante y coctelería de inspiración asiático-mediterráneo ISA, un spa de cuatro plantas y una soleada terraza con piscina interior, Four Seasons lleva un nuevo nivel de lujo y servicio a Madrid donde locales y huéspedes pueden vivir experiencias únicas.

Sobre Hakkasan

Fundado por primera vez en Londres en 2001, Hakkasan ahora tiene numerosos restaurantes en todo el mundo, en lugares de Estados Unidos, Oriente Medio, Asia y Europa. Hakkasan obtuvo su primera estrella Michelin para sus restaurantes en Londres y ha mantenido esas estrellas desde entonces, recibiendo recientemente una estrella tanto en Hakkasan Dubai como en Hakkasan Abu Dhabi. El menú ofrece una versión moderna de la auténtica cocina cantonesa que utiliza los mejores ingredientes y técnicas tradicionales expertas para crear platos icónicos que son atemporales pero innovadores, como el Bacalao Chileno a la parrilla o la Ensalada crujiente de pato. Hakkasan ofrece un ambiente vibrante, intrigante y acogedor a sus invitados. Diseñado originalmente por el renombrado diseñador de interiores Christian Liaigre, el espacio encarna el estilo étnico moderno que se encuentra en los restaurantes Hakkasan en todo el mundo. Desde la apertura de sus primeros restaurantes en Hanway Place y Mayfair en Londres, la marca se ha expandido a nivel mundial. Sus destinos ahora incluyen Miami, Abu Dhabi, Mumbai, Doha, Las Vegas, Shanghai, Dubai, Bodrum y Riyadh, con próximas aperturas en Estambul y Mascate.

Sobre Tao Group Hospitality

Tao Group Hospitality ofrece experiencias culinarias distintivas y de entretenimiento premium a través de su portafolio de restaurantes, discotecas, salones y venues de día. Tao Group Hospitality adquirió Hakkasan Group en abril de 2021. La compañía combinada opera más de 80 ubicaciones con marcas en más de 20 mercados en cuatro continentes y cuenta con una colección de marcas de hospitalidad ampliamente reconocidas. Estas incluyen TAO, Hakkasan, OMNIA, Marquee, LAVO, Beauty & Essex, Wet Republic, Yauatcha, Ling Ling, Cathédrale, Little Sister, The Highlight Room, Sake No Hana, Jewel y más. Tao Group Hospitality es parte de Mohari Hospitality, una firma de inversión enfocada en el estilo de vida de lujo y los sectores de hospitalidad.