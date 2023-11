“Grupo Álava se orienta hacia la innovación continua y la expansión sostenible”

¿Cómo han celebrando su 50 cumpleaños?

2023 ha sido un año muy importante para todas las empresas de Grupo Álava. No siempre podemos decir que cumplimos 50 años de intensa actividad empresarial. De hecho, hemos disfrutado de diferentes acciones. Por su repercusión tanto interna como externa, nuestro evento estrella fue Overfly Forum, donde participaron los tres eslabones de nuestra compañía: empleados, socios tecnológicos y clientes. La prensa también tuvo un papel importante en esos dos días de conocimiento tecnológico que, de la mano de “key opinion leaders”, nos permitieron hablar de tecnología en ámbitos tan dispares como hidrógeno renovable, defensa, automoción, centros tecnológicos e I+D. Con los empleados disfrutamos de unos días de convivencia en Portugal para conocernos fuera de entornos profesionales y hacer actividades en las que conectar como personas. Además, hemos querido hacer partícipe de todos estos eventos tanto a la industria como a los centros tecnológicos y universidades a través de acciones de comunicación, tanto offline como online. Y no olvidemos el premio que nos otorgó La Razón a la trayectoria empresarial en I+D+i, que no habría sido posible sin el apoyo de nuestros socios de negocio durante estos años.

“Saber adaptarnos y diversificarnos son variables clave para el crecimiento de la compañía”

¿Cuáles son las tecnologías más innovadoras que están implementando?

Es parte de la esencia de Grupo Álava estar a la vanguardia en la tecnología y ofrecer a nuestros clientes soluciones adaptadas a cada una de las necesidades. Tal es el caso de soluciones IoT industrial y de inteligencia artificial con nuestra plataforma MonoM, que nos permite la interconexión de máquinas, sensores y sistemas para recopilar y analizar datos, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones, así como ofrecer al sector industrial un mantenimiento predictivo inteligente. Nos encontramos también con sistemas de visión inteligente y visión 3D aplicada a la robótica que mejora los procesos productivos detectando y reconociendo objetos con una gran precisión dentro de un entorno determinado. Es crucial, por ejemplo, en tareas como el ensamblaje y la manipulación de componentes y en control de calidad. También es novedoso el mercado de los sistemas de visión embarcables, que son cámaras que se instalan en un vehículo aéreo o terrestre y permiten realizar grabaciones, normalmente en movimiento. No podemos olvidarnos del sector del hidrógeno verde, donde tenemos un amplio catálogo de equipos y servicios que abarcan toda la cadena de valor, brindando soluciones innovadoras tanto para el sector industrial como para el I+D+i.

¿Por qué proyectos de I+D están apostando?

Estamos trabajando en dos proyectos: por un lado, Ready Twin, a través de nuestra startup MonoM, investiga soluciones tecnológicas para la generación de gemelos digitales y para mejorar la explotación de los activos industriales. Los gemelos digitales están basados en la combinación de tecnologías de modelado 3D y de IoT (internet de las cosas), permitiendo crear réplicas virtuales de los activos y procesos que se quieren virtualizar. El potencial total lo alcanzamos cuando podemos incorporar IA no sólo para visualizar lo que ocurre en tiempo real, sino también en escenarios que permitan prevenir fallos o errores futuros. También participamos en el PERTE del vehículo eléctrico con el objetivo de dotar a los usuarios de la industria automotriz con una plataforma IoT y un gemelo digital que les permita gestionar el ciclo de vida de sus datos de una manera simple y eficiente. Queremos innovar en técnicas de detección de anomalías en conjuntos de datos a partir de algoritmos no supervisados; desarrollar un motor que sea capaz de entrenar modelos automáticamente para un activo concreto; y crear una aplicación web que permita a los analistas realizar este tipo de actividades.

“Los gemelos digitales nos permiten crear réplicas virtuales de los activos y procesos que se quieren virtualizar”

¿Por dónde pasa el futuro de Grupo Álava?

El futuro de nuestra compañía se orienta hacia la innovación continua y la expansión sostenible, además de anticiparnos y tratar de dar respuesta a la demanda de nuestros clientes dentro de un mercado tan especializado, donde hay que estar siempre a la vanguardia de las últimas tecnologías y tendencias de la industria. Nuestro negocio se basa también en la relación directa con los clientes y socios, lo que nos permite consolidar los mercados donde ya nos encontramos, así como explorar nuevas oportunidades de negocio. Saber adaptarnos y diversificarnos son variables clave para el crecimiento de la compañía. Seguiremos valorando nuestras alianzas estratégicas y fomentando una cultura interna que valore el trabajo en equipo, una atención al cliente técnicamente superior que nos facilite la innovación y superar las expectativas de nuestros clientes.

¿Cuál es el perfil de sus clientes?

Nuestros clientes son muy diversos y de sectores muy distintos, tanto en el sector público como en el ámbito privado. Un ejemplo es la instalación de un laboratorio para ensayar baterías de vehículos eléctricos con el doble objetivo de asegurar los niveles de calidad que los diferentes fabricantes de automoción requieren en sus productos y de avalar el correcto funcionamiento y rendimiento de los activos junto a Applus+ Laboratories. En el sector militar, colaboramos con las fuerzas armadas en proyectos que cumplen con especificaciones precisas y estándares de seguridad exigentes. Por ejemplo, se trabajó con una base militar para proteger su perímetro de cualquier intento de intrusión exterior que vulnere su integridad, garantizando la seguridad permanente.

¿Tienen tanto éxito fuera de España como dentro?

Grupo Álava ha logrado expandir su presencia en Portugal y Estados Unidos. Dentro de España, hemos establecido una fuerte reputación de calidad e innovación de nuestros servicios que tratamos de replicar en los mercados internacionales, adaptándonos a las diferentes necesidades y regulaciones. El negocio exterior supone un 15% de nuestra facturación, y esperamos crecer de forma sostenible un mínimo de un 10% anual durante los próximos cinco años.