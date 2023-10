El 'GRWM' de Mar Flores con tan solo dos productos para lucir un efecto 'no makeup, makeup' para el día a día

Lo prometido es deuda, y Mar Flores nos había estado anunciando durante toda la semana que nos iba a dejar su 'GRWM' para el día a día y aquí está. ¿Qué es un 'GRWM'? Pues nosotras os explicamos este término tan popular en redes sociales, sobre todo en TikTok, y muy propio de la Generación Z que ya nos pilla un poco lejos a nosotras. En esta caso, un 'get ready with me' traducido a nuestro idioma significaría algo similar a 'prepárate conmigo'. En estos vídeos, las influencers enseñan su rutina de belleza y que tipo de ropa les apetece elegir ese día. Y Mar Flores nos ha mostrado su maquillaje diario, de lo más fácil y rápido, con tan solo dos productos de Atashi Cellular Cosmetics de Laboratorios Phergal para obtener ese efecto 'no makeup, makeup' tan deseado durante todo el año como buena embajadora de la marca. Porque en otoño también es un buen momento para ponerlo en práctica en nuestro día a día y no perder tiempo para ir a la oficina o a una comida con amigas. En concreto se trata de K-Bioferment Therapy Cream y la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi Cellular Cosmetics, el combo perfecto para lucir piel perfecta y sin maquillaje.

"Hoy os muestro cómo con solo dos productos consigo un efecto Makeup, no Makeup para el día a día. Como embajadora de Atashi Cellular Cosmetics soy fiel a K-Bioferment Cream, un pre-tratamiento basado en la cosmética coreana y la DD Cream, que ya llevo usándola a diario casi dos años y me encanta por lo bonita que me deja la piel".

Estos dos productos de Atashi Cellular Cosmetics están disponibles en su web, en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés y son perfectos para una piel sin filtros, pues la cuidan y perfeccionan. Además, Mar Flores es el claro ejemplo de que estos tratamientos son perfectos tengas 30 o 50 años para lucir perfecta, sin necesidad de invertir mucho tiempo para realzar aún más tu belleza natural para ir al trabajo a diario.

1. K-Bioferment Therapy Cream (ahora por 26,84 euros)

K-Bioferment Therapy Cream es un pretratamiento de día basado en la cosmética coreana del que es fan Mar Flores, que prepara nuestra piel antes de aplicar el tratamiento habitual o maquillaje. Este tratamiento antiedad multicorrector posee un efecto flash revitalizante, reactivador y regenerador que consigue calmar hasta las pieles más estresadas por la rutina diaria. Con este producto consigues equilibrar el microbioma de la piel y mejorar su textura, minimizando los poros y consiguiendo un efecto lifting inmediato. Todo esto es posible gracias su revolucionaria fórmula con biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico fermentado; Ácido Hialurónico fermentado; Fucocert®; Ecoskin®; y Skin Boosters como el Hongo Milinerario Ganoderma Lucidum, más conocido como el hongo de la eterna juventud, Reishi, el Alga Roja, que ejerce de pantalla natural para el fotoenvejecimiento y Pracaxil-Oil, perfecto para aportarnos luminosidad, reducir manchas y minimizar los poros.

K-Bioferment Therapy Cream. Atashi Cellular Cosmetics

- Equilibra el microbioma de la piel

- Mejora la textura de la piel, dándole un aspecto saludable, jugoso, hidratado y descansado

- Efecto flash

- Lifting inmediato

- Calma, suaviza e ilumina

- Minimiza poros

- Estamos ante un pre tratamiento con pre, pro y postbióticos y Skin Boosters capaces de fortalecer el microbioma y combatir el estrés epigenético, causante del 70% del envejecimiento de la piel.

¿Cómo aplicarlo? Como explica Mar Flores en su cuenta de Instagram, se tiene que aplicar por la mañana con el rostro limpio y es muy fácil de aplicar como hace ella con las manos. Hace la función de tu prebase diaria antes de tu tratamiento o maquillaje, extendiéndola bien por tu piel con suaves masajes.

2. DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi (ahora por 31,06 euros)

La DD Cream que funciona como tratamiento 8 en 1, de Atashi Cellular Cosmetics es el producto ideal para quienes deseen un efecto no make-up -make up como Mar Flores, para realzar su belleza natural y además lucir perfecta en muy poco tiempo como muestra en este 'GRWM' en su cuenta de Instagram. Una DD Cream que funciona como tratamiento, aportando luminosidad y ligereza. Basta aplicar una pequeña cantidad en el dorso de la mano e ir extendiendo sobre el rostro con pequeños toquecitos, hasta que se funda con la piel como vemos en la modelo. Entre sus propiedades resalta que atenúa las manchas y minimiza los poros con efecto botox natural -gracias al Spilanthol®50-, y protege con SPF 15. También contiene, Extracto Biotecnológico de Gardenia Jasminoide regeneradora de colágeno nativo, y Perla Negra, Retinol liposomado, vitamina C y E, y Micropigmentos ultraintensos y Dermosens Acticire que calma la piel y aceites biológicos de jojoba, mimosa y meadowfoam que subliman al instante.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15. Atashi Cellular Cosmetics

La DD Cream Nude Skin Perfection con 8 resultados en tan solo 1 producto:

- Hidrata

- Minimiza los poros

- Atenúa manchas

- Unifica el tono

- Efecto lifting natural

- Reduce arrugas

- Ilumina el rostro

- Protege con SPF 15

¿Cómo aplicarlo? Diariamente por las mañanas, como vemos en Mar Flores, sobre la piel limpia del rostro y cuello, tras K-Bioferment Cream o tras tu tratamiento hidratante habitual. Muy fácil de aplicar, Mar lo hace directamente con las manos para conseguir esa cobertura más ligera y que se funda aún más con la piel.

O lo que es lo mismo, si eres de las que buscan ese efecto diario de 'no makeup, makeup', en poco tiempo y con solo dos productos, solo tienes que copiar a Mar Flores con estos dos productos de Atashi Cellylar Cosmetics de Laboratorios Phergal.