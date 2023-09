Mar Flores retoma la rutina con el reto F.I.T de e’lifexir para que no te de pereza volver a entrenar

Tras unas vacaciones sin horarios, pasando el día en el chiringuito y olvidándonos de la dieta y del gimnasio, toca la vuelta a la realidad, al trabajo y a la rutina, esa palabra que tanto daño nos hace escuchar porque, básicamente, creemos que aún no estamos preparados para asimilarla. Pero ya es hora de hacerlo con la vuelta al trabajo, la vuelta al cole y a los días cada vez más cortos, que nos avisan que el otoño nos pisa los talones. Sin embargo, si la pereza aún se apodera de ti, te traemos la solución perfecta, el reto F.I.T de e'lifexir, al que Mar Flores se ha apuntado sin dudarlo. Un reto que pone en práctica con cinco productos de e'lifxir, que no solo son unos productos que utilice ella, también otras celebrities como Paula Echevarría, y Carmen Lomana, son grandes fans. Porque todo es cuestión de actitud y de saber cuidarse con los productos más adecuados, y Mar Flores como buena embajadora y amante de los productos de e’lifexir de Laboratorios Phergal, lo hace. Estamos hablando de: e’lifexir Fitness, e’lifexir Senobell, e’lifexir Cacao Sense, e’lifexir Push-Up 10 y por último (pero no menos importante), e’lifexir Actidren.

"Vuelta a la rutina: laboral, de ejercicio y de cuidados corporales con mi marca de confianza: e'lifexir Con ellos, realizo su RETO F.I.T con el que, combinando varios tratamientos, consigo mejorar la firmeza y tonificación de mi piel. Además, dos de ellos, Fitness y Senobell, vienen con una banda elástica de regalo, ¡que se han convertido en mis aliadas en mi rutina de ejercicios! ;) Seguid mi consejo y uniros a este reto conmigo", explica Mar en su cuenta de Instagram con este vídeo.

¿Quieres unirte al reto F.I.T de e'lifexir como Mar Flores? Estos son los productos que necesitas.

e’lifexir Fitness, gel moldeador corporal (ahora cuesta 13,76 euros)

En cualquier reto que nos proponga e'lifexir, no puede faltar uno de sus productos estrella, el gel moldeador corporal e'lifexir Fitness. Con este gel potenciarás los resultados de tus entrenamientos consiguiendo redefinir tu figura. Su fórmula contiene el innovador Firm Up Complex con el que reducirás la grasa acumulada gracias al Café Verde y la Hierba Mate, reafirmarás tu piel con la Centella Asiática y ayudarás a tonificar con la Carnitine. Es el gran aliado para tu rutina de deporte, sobre todo, para zonas más difíciles como brazos o rodillas y contorno.

e'lifexir fitness. e'lifexir.

¿Cuándo aplicar e'lifexir fitness? Aplícalo antes y después de hacer deporte para conseguir mayores resultados.

e'lifexir Cacao Sense (ahora por 13,76 euros)

e'lifexir Cacao Sense es la crema exfoliante reductora que utiliza Mar Flores desde antes del verano. Y ahora en septiembre no se olvida de ella para intentar mantener el bronceado el máximo tiempo posible, así como preparar la piel para que los activos de los tratamientos posteriores penetren mejor y sean más efectivos. Sus suaves microesferas de coco de la Polinesia Francesa eliminan las células muertas de la piel, oxigenándola y aportándole una luminosidad al instante y el extracto de cacao, ayuda a regenerarla por su alto contenido en proteínas y vitaminas. Además de su maravilloso aroma a chocolate, contiene Polvo de cáscara de Coco que elimina las impurezas, Café Verde, rico en Cafestol y Kahweol, que reduce el volumen y el número de los adipocitos donde se encuentra el depósito de las grasas, Limnanthes Alba que aporta una profunda hidratación y firmeza a la piel, y por último, Bisabolol Orgánico, perfecto para pieles sensibles.

Cacao Sense. e'lifexir

¿Cómo aplicarlo? Hay que aplicar la crema exfoliante corporal, e'lifexir Cacao Sense, sobre la piel húmeda antes del gel en la ducha o en la bañera, realizando un suave masaje circular.

e’lifexir Senobell, crema reafirmante de pecho (ahora cuesta 10,96 euros)

Este producto que es uno de los favoritos de Mar Flores en su vuelta a la rutina es perfecto para la piel del escote que es una de las zonas más delicadas. Senobell es una leche redensificante antiedad, que aumenta la firmeza y la tonicidad de los senos, nutre y corrige las estrías y rejuvenece la piel del escote. Además, se puede seguir utilizando durante el embarazo o en período de lactancia. Su fórmula con lipopétidos, ceramidas y complejo antiestrías aporta efecto tensor y antioxidante.

e'lifexir senobell. e'lifexir

¿Cuándo aplicarlo? Esta leche reafirmante tonificante se aplica antes de dormir con un masaje circular desde la base de los senos hasta la barbilla, para conseguir mejores resultados.

e’lifexir Push-Up 10, crema reafirmante de glúteos (ahora por 10,96 euros)

Mar Flores lo tiene claro, este es su gran aliado para conseguir un culo perfecto. Sí, ese que todas deseamos en cualquier época del año. Este gel escultor multiactivo, ayuda a reafirmar, redefinir y elevar los glúteos consiguiendo estilizar tu figura. Su exclusivo activo Bump Up Complex, con Glaucina, Árnica y Ciprés, ayuda a elevar los glúteos, reduciendo los depósitos de grasa y mejorando su firmeza. Además, incorpora el complejo antiestrías que reduce y previene su aparición. Porque como decían nuestras abuelas, es mejor prevenir, que curar.

e’lifexir Push-Up 10 e'lifexir

¿Cómo aplicarlo? Aplica la crema reafirmante de glúteos por la mañana y por la noche con un suave masaje ascendente, para favorecer la elevación de esta zona del cuerpo y conseguir una mayor absorción.

e’lifexir Actidren, crema para piernas cansadas (ahora cuesta 10,96 euros)

Sabemos que la vuelta al entreno tras el verano es muy dura, y más con la vuelta a la rutina, por eso e'lifexir Actidren es el mejor remedio para combatir la pesadez de las piernas post ejercicio. Esta crema sirve para reducir la presión y la fatiga de tus piernas en los días de mayor estrés, logrando una sensación de ligereza y relajación al instante. Su fórmula con el exclusivo complejo Varitonic, te ayudará a mejorar la circulación de tus piernas, reduciendo los líquidos acumulados en rodillas y tobillos. Además, atenúa las rojeces e hidrata la piel en profundidad. Nada mejor para la vuelta a la rutina y a los entrenos porque aporta relajación muscular.

e'lifexir actidren e'lifexir

¿Cómo aplicarla? Aplícala con un suave masaje ascendente desde los tobillos hacia las ingles y después, coloca las piernas en alto.

Porque la vuelta al deporte en septiembre es menos dura si hacemos caso a Mar Flores y nos apuntamos al reto F.I.T de E'lifexir con estos productos de e'lifexir de Laboratorios Phergal que podemos encontrar a la venta en; farmacias, Parafarmacias, El Corte Inglés y en la web de e'lifexir (www.elifexir.com).