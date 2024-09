Por qué cada vez más españoles eligen las cuentas sin nómina

¿Quién no tiene una cuenta corriente abierta a su nombre a día de hoy? Vivir sin una cuenta bancaria es casi imposible. La necesitamos para cobrar la nómina o el paro, pagar el recibo de la luz, solicitar un préstamo… El problema es que algunas tienen muchos requisitos y, si no se cumplen, llegan a costar una pequeña fortuna. Algunos consumidores llegan a pagar más de 200 euros al año por su cuenta.

Por eso, para muchos españoles dejar de pagar comisiones se ha convertido en su objetivo. El 30% de los españoles estaría dispuesto a cambiar de banco para pagar menos comisiones, de acuerdo con un reciente estudio del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

Una alternativa para no pagar son las cuentas sin nómina gratuitas, que no tienen apenas requisitos, más allá de ser mayor de edad y, por lo general, nuevo cliente del banco. La ventaja de estas cuentas es que no tienen comisiones haya o no una nómina domiciliada. “Si el cliente un día quiere cambiar su nómina de banco o se queda en paro, con estas cuentas no va a tener que preocuparse por las comisiones”, explican fuentes de HelpMyCash.

Las cuentas sin nómina son totalmente funcionales: incluyen una tarjeta, permiten hacer transferencias, sacar dinero en cajeros y, en muchos casos, usar Bizum. ¿Y cuáles son las mejores? La mayoría de los bancos, tanto tradicionales como digitales, comercializa una cuenta sin nómina y sin comisiones y muchas se llaman igual: cuenta online.

Cuentas gratuitas en los bancos tradicionales

Así es en los tres principales bancos de España. Tanto CaixaBank como el Santander y BBVA comercializan una cuenta online gratuita.

Destaca la oferta de BBVA, ya que permite conseguir hasta 720 euros. Los nuevos clientes de BBVA que abran una cuenta online sin comisiones y sin nómina con el código RECIBOS720 y mantengan un saldo de al menos 400 euros pueden recuperar cada mes durante doce meses el importe de sus recibos de luz, gas, telefonía e Internet con un máximo de 60 euros brutos al mes.

Otra cuenta online que se ha hecho muy popular ha sido la de Banco Sabadell. Como el resto, es una oferta para nuevos clientes con y sin nómina y destaca porque ofrece una rentabilidad del 2,5% TAE el primer año para un saldo máximo de hasta 50.000 euros, por lo que se pueden ganar hasta 1.250 euros brutos en intereses. Además, si el cliente domicilia su nómina y activa Bizum, puede llevarse 300 euros adicionales.

La oferta de los bancos online

Entre los bancos online, destaca la Cuenta Inteligente de EVO Banco, que además de ser gratuita y no exigir una nómina, permite hacer transferencias inmediatas gratis y remunera los ahorros hasta 30.000 euros al 3,05% TAE.

Algunas cuentas online sin nómina se han hecho populares también por sus ventajas para viajar. Un ejemplo es la cuenta corriente de Revolut, que permite sacar dinero gratis en cajeros de todo el mundo, con ciertas limitaciones, y pagar en otras divisas sin comisiones de lunes a viernes.