El Renting Circular de Iberent Technology ayuda al sector educativo y a las empresas a gestionar su tecnología

Ahora que muchos centros educativos están en su proceso de renovación de tecnología y equipamiento entrevistamos a Aurelien Boiroux COO, Director de Operaciones de Iberent, que nos habla de las ventajas del renting y de las innovaciones de su compañía.

¿Por qué los centros educativos o empresas deberían tener el renting como primera opción para equiparse de tecnología?

En Iberent, llevamos más de 18 años ayudando a centros educativos y empresas, de la mano de nuestros partners de distribución, a financiar sus equipos tecnológicos y de equipamiento. En el sector educativo, la experiencia y flexibilidad en las soluciones que proponemos permiten llevar a cabo proyectos que implican un gran volumen de unidades para equipar a los alumnos de sus centros y, por lo tanto, también una inversión . La tecnología es parte fundamental en la nueva forma de enseñar y los centros educativos están en cambio constante de equipamiento: ipads/ordenadores, pizarras electrónicas… Tener a su lado un experto de inicio a fin es fundamental. Nosotros lo estamos desde que se plantea el plan de negocio, con soluciones como las ventajas fiscales que ofrece nuestro Renting Evolutivo, dando servicio al usuario si tiene una incidencia, ofreciendo la cobertura de nuestro departamento de seguro multirriesgo o en la parte final del ciclo de vida con nuestra solución de Renting Circular.

¿Qué es el servicio Multirriesgo Iberent?

Con el seguro Multirriesgo de Iberent asumimos a través de nuestro departamento de Seguros la gestión directa con nuestros clientes en caso de sufrir un siniestro con el dispositivo para solventar la incidencia en el menor tiempo posible. De esta manera, no hay necesidad de redirigirles a terceras compañías, algo que el mercado ha acogido muy bien, tanto en el ámbito corporativos como en el sector educativo.

¿Qué ventajas tienen los centros educativos o empresas con esta modalidad a la hora de equiparse con tecnología?

El renting de tecnología o equipamiento ofrece muchas ventajas y valores diferenciales. Hace accesible todo tipo de tecnología porque elimina la barrera de entrada que representa la inversión económica, evitando la descapitalización y ofreciendo solo el pago de una cuota. Además, facilita la renovación de la tecnología por otra actual cuando el contrato termina o cuando tiene una nueva necesidad y a ello suma las ventajas fiscales, ya que las cuotas del renting tecnológico son deducibles en su totalidad.

[[H2:Han sido pioneros en ofrecer el renting en dispositivos móviles en educación y empresas…]]

Hace ya más de 10 años, Iberent se convirtió en la primera financiera en ofrecer la opción de tener un Iphone o Ipad de Apple en modo renting a cambio de una cuota mensual, con el valor añadido de tenerlo con un seguro a todo riesgo y poder cambiarlo por uno nuevo prácticamente cada año gracias a la solución “Be One de Iberent”. Eso mismo han hecho con “Be One for Students” (https://iberent.es/renting-apple) una solución para el canal educativo que permite a colegios, institutos y universidades disfrutar de la tecnología Apple con una solución 360º y con la flexibilidad del renting.

¿Qué les distingue hoy de sus competidores para seguir siendo referentes?

Iberent es la empresa líder en el mercado español en operaciones de renting tecnológico gracias a nuestras soluciones innovadoras. Nuestra mayor ventaja es la capacidad de la compañía de poder hacer una solución personalizada a medida para cada uno de nuestros clientes, sea del sector que sea, educativo o empresarial. Nuestra experiencia de más de 18 años nos avala. Las claves de nuestro éxito es la combinación de Innovación, Marketing y Colaboración con el canal de distribución, que nos permite ofrecer soluciones a medida minimizando riesgos y lograr la satisfacción del cliente.

¿Qué papel juega la proximidad al canal para Iberent?

Parte importante de nuestro éxito es, precisamente, nuestra estrecha colaboración con el canal de distribución. Es el canal quien prescribe nuestras soluciones a sus clientes finales potenciales, a través de la financiación vía renting, que consiguen firmando un contrato con nosotros. En consecuencia, somos una apuesta ganadora para el distribuidor porque, en primer lugar, le ayudamos a vender más gracias a nuestra financiación y a una operativa ágil. Un ejemplo es CONNECT, una plataforma online donde nuestros distribuidores pueden solicitar una propuesta financiera para sus clientes, en pocos pasos y de forma intuitiva, sencilla y rápida, o donde nuestros clientes finales pueden controlar sus activos con 2 clics. Lo mismo podemos decir de nuestro contrato digital, que simplifica el proceso de contratación por parte del cliente final.

¿Podemos hablar ya de un cambio de modelo de la propiedad de los bienes al pago por uso?

El modelo está cambiando de forma muy rápida y camina hacia la “servificación”, una tendencia que nos hace ver que estamos en el camino correcto. Al final, tanto los profesionales como el sector educativo necesitan tener la mejor solución tecnológica o de equipamiento, pero esta debe ser capaz de adaptarse a los cambios. Lo vemos en otros sectores que han madurado con mayor velocidad como el de la automoción, donde el renting se ha abierto camino. También nos está ayudando a enseñar a muchas empresas la ventaja de tener su tecnología bajo el paraguas del “Opex” y no del “Capex”, tanto a nivel operativo como contable y administrativo.

Habló al principio del Renting Circular. ¿En qué consiste?

Con nuestro pionero modelo de Renting Circular ayudamos a ser respetuosos con el medio ambiente y buscamos que nuestros clientes puedan renovar sus activos tecnológicos y de equipamiento después de su ciclo de vida óptimo. A partir de ahí, buscamos darle una nueva vida, como producto de segunda mano, potenciando la economía circular a través de “partners” especializados o en otros casos su reciclaje integro.

¿Cuáles son los objetivos de futuro de la empresa?

Nuestros objetivos a corto y medio plazo pasan por mantener nuestra estrategia, donde la innovación es fundamental para seguir ofreciendo las mejores soluciones financieras de renting tecnológico evolutivo, adaptado a las necesidades de nuestro canal de distribución y nuestros clientes finales. De esta manera afrontamos el reto de seguir manteniendo nuestro liderazgo en innovación y servicio.

www.iberent.es