Renueva tu piel ahora para brillar en primavera

El invierno es el momento ideal, en un país como el nuestro, para poner a punto la piel: muchos de los tratamientos que se realizan para eliminar manchas, combatir el daño solar acumulado y combatir los signos de envejecimiento, requieren del clima invernal. “En estos meses en que la radiación solar es más débil podemos trabajar con seguridad manchas y arrugas, además de deshidratación y otros problemas que presenta la piel. Tratar de forma personalizada cada caso en este momento, asegurará que lleguemos a la primavera y al verano, preparados”, asegura Natividad Lorenzo, fundadora de Natividad Lorenzo Estética & Salud. Su centro de belleza ofrece tratamientos personalizados que combinan la tecnología más avanzada y el poder de las manos. La experta valora y confía tanto en la tecnología de vanguardia como en la capacidad terapéutica del contacto.

Adiós manchas y marcas de acné: Nordlys

Tras años de pruebas y resultados comprobados y contrastados, la esteticista incorporó a su centro hace unos meses la plataforma de láser Nordlys de Ellipse. Se trata de un equipo altamente eficaz para tratar manchas solares, marcas de acné, rosácea y envejecimiento cutáneo. “El Nordlys ofrece resultados visibles y a veces sorprendentes y espectaculares desde la primera sesión. Además reduce los efectos secundarios típicos de otros láseres, con lo que los pacientes pueden retomar su rutina sin problemas nada más salir del centro”, explica Natividad Lorenzo. Los protocolos con esta tecnología son personalizados, de modo que existe uno para cada paciente o cliente. Lo que sí es generalizable es que siempre se recurre a la aplicación tópica de ácido hialurónico. Las únicas recomendaciones que deben seguirse tras la sesión son: evitar exfoliaciones y uso de ácidos en las dos semanas posteriores; protegerse del sol incluso en pleno invierno con un protector que contenga SPF 50; hidratarse la piel con cremas suaves varias veces al día; y beber mucha agua. El precio del tratamiento varía según las zonas a tratar: una sola zona 280€; 550 € si se tratan cara, cuello y escote.

El láser Nordlys reduce manchas y marcas de acné con precisión y sin limitar la rutina diaria Natividad Lorenzo

Exclusividad: Exclusive Diamond & Tech

Este protocolo que solo puede disfrutarse en el centro de Natividad Lorenzo reúne lo mejor de la firma Natura Bissé (los activos de su línea premium), con tecnología de vanguardia y masaje manual. Se trata de 90 minutos muy aprovechados y con resultados visibles desde el principio: hidratación profunda, corrección de arrugas, mejora de la apariencia de las manchas, piel más firme y mucho más luminosa. Puede servir como tratamiento preparador para un evento ya que la piel se muestra radiante los días posteriores a la realización. Pero además sus resultados van mejorando con el tiempo ya que la luz pulsada y las ondas de choque que se aplican, promueven la reparación y la formación de colágeno y elastina. El masaje craneal final ayuda a que la sensación, antes de salir de cabina, sea de relajación. Cada sesión tiene un precio de 475€.

Cuando cuidarse es puro placer

Hay un tratamiento que triunfa en verano: es ideal por ejemplo para el día anterior a ponerse el traje de baño. Pero se trata de algo que también ahora es interesante sobre todo para quienes no amen demasiado la tecnología. En el protocolo de Face & Body Flash solo se utilizan las manos. La terapeuta va haciendo un masaje de pies a cabeza en el que aplica activos adecuados al estado de la piel de cada paciente. Solo con sus expertas manos y la ayuda de los cosméticos se consigue un importante resultado: se produce un drenaje, una mejora de las tensiones musculares, una redefinición de la silueta… Y del rostro. Porque al llegar a la cara la terapeuta realizará el llamado Face-Up: un masaje creado por Natividad Lorenzo y basado en la técnica del kobido, que requiere de una gran destreza con los dedos y que consigue una revitalización de los músculos, una mejora de la circulación sanguínea y el reposicionamiento de rasgos, entre otras cosas. La unión de masaje corporal y facial aporta grandes beneficios estéticos (cuyo resultado se ve al momento) y terapéuticos. Además, como todo tratamiento de Natividad Lorenzo, comienza con un peeling personalizado, lo que garantiza una piel más luminosa, limpia, saludable y libre de células muertas. Face & Body Flash es un regalo de placer, salud y belleza. Dura dos horas y cuesta 210€.

Sérum Retinol Natividad Lorenzo

Constancia, la clave del éxito

La filosofía de Natividad Lorenzo no solo se basa en ofrecer los mejores tratamientos, sino en educar a los pacientes sobre el cuidado de la piel. “Una piel sana y bonita no es fruto de un milagro, sino de una combinación de buenos hábitos, tratamientos personalizados y constancia”, asegura la experta. Es importante seguir una rutina cosmética adecuada en casa. “A veces mis clientes me muestran lo que se han comprado y yo les enseño cómo usarlo. Y les explico cuáles de esos productos sí son adecuados para su piel y qué otros en cambio no le están haciendo bien”. La experta tiene también marca propia para quienes la elijan. Con un amplio catálogo de productos formulados en unos conocidos laboratorios españoles, y varias líneas: antiarrugas, reafirmante, anti-manchas etc. El producto estrella es el Sérum Retinol (79€), de NL que debe usarse solo por las noches y preferiblemente en invierno.

Consejos para cuidar la piel en invierno y defenderse del frío

El invierno es un importante momento para la piel. Es fundamental fortalecer la barrera cutánea para defenderla del frío. Natividad Lorenzo recomienda:

- Recurrir a cremas ultra- hidratantes y renovadoras.

- Realizar exfoliaciones suaves para renovar.

- Acudir a un centro profesional para recibir asesoría personalizada.

- Invertir en tratamientos adecuados.

- Usar protección solar diaria, incluso en días nublados.

- Mantener una rutina constante de cuidado en casa.

- Prestar especial atención a los labios.

Siguiendo estos pasos la piel estará lista para recibir la primavera en su mejor versión.

