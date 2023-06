Residuos sobre ruedas: los combustibles renovables conquistan los circuitos de competición (y las calles)

El Gran Premio de Francia marcó el final de la primera parte del Mundial de MotoGP. Los motores volverán a rugir en junio, con un Marc Márquez que luchará por escalar puestos en la tabla. El piloto español, seis veces coronado en esta competición, dejó claras sus intenciones el 10 de noviembre de 2022: "Me imagino lo más grande", expresó entonces, durante uno de sus entrenamientos más especiales. Una frase que no sólo aplicó a sus expectativas sobre la clasificación del campeonato, sino que hizo extensible al futuro del deporte y de la movilidad en general.

Y es que fue ese día cuando Márquez se montó en su Honda RC213V-S y dio doce vueltas al Circuito del Jarama, en Madrid, con algo que diferenciaba aquella jornada de cualquier otra. El detalle estaba dentro del depósito del motor: en lugar del carburante habitual, contenía combustible renovable desarrollado en el Repsol Technology Lab, el centro de innovación de la compañía.

¿Notó la diferencia? "No", respondió. "La sensación encima de la moto ha sido igual y la eficiencia del motor la he notado al máximo rendimiento en todo momento", añadió, y prosiguió: "Creo que es una buena noticia que la primera vez que he probado un biocombustible esté ya en igualdad de condiciones con respecto a los combustibles actuales".

Con esta prueba, los ingenieros e investigadores del equipo Repsol Honda pudieron celebrar un trabajo que viene de lejos y al que aún le queda mucho recorrido. El calendario ya está establecido por la organización de MotoGP: a partir de 2024 los participantes deberán usar un mínimo del 40% de combustible de origen no fósil, un porcentaje que llegará al 100% a partir de 2027.

Los biocombustibles avanzados son la clave de esta hoja de ruta. A grandes rasgos, son carburantes desarrollados con residuos procedentes de restos orgánicos domésticos como aceites de cocina usados, excedentes de la industria agroalimentaria, la agricultura o la ganadería. Con su uso es posible reducir hasta un 90% las emisiones netas de CO₂ con respecto a los combustibles tradicionales.

El deporte, mensajero del cambio en calles y carreteras

El de MotoGP es tan solo un caso más que pone de manifiesto que los deportes de motor también se están preparando para realizar la transición energética. Isidre Esteve terminó el Rally Dakar a bordo de un coche alimentado con un 75% de combustible de origen renovable, en una competición que será neutra en carbono en 2030. La Fórmula 4 francesa es otro gran ejemplo: Repsol volverá a suministrar un carburante de origen 100% renovable durante esta temporada.

"Es la dirección a la que está yendo el mundo en general y la competición no podía ser diferente", opina Marc. No le falta razón. El deporte, en muchas ocasiones, se convierte en reflejo de lo que pasa en la calle. Para muestra el Eco-Rally, una competición en la que los pilotos conducen con coches eléctricos y no gana quien llega primero, sino el más eficiente. Eneko Conde, dos veces campeón del mundo de esta disciplina, opina que el deporte "es un buen mensajero de lo que llegará", porque "el usuario de a pie ve competir a pleno rendimiento a los vehículos que se harán los dueños de las carreteras en el futuro".

Dolores Cárdenas, experta en combustibles renovables en Repsol Technology Lab, explica que "en el mundo del deporte del motor encontramos los desarrollos más punteros, es la vanguardia tecnológica del sector", y muchos de estos desarrollos acaban implementados en los vehículos y combustibles de la calle. En el caso de los biocombustibles avanzados, donde la "transición" podría ser inmediata. "Sus propiedades son casi idénticas a los combustibles que utilizamos y los hacen compatibles con la infraestructura y con los motores que tenemos en los vehículos de hoy", asegura.

De hecho, quizá no seamos conscientes, pero estamos comprobando su eficacia de forma diaria en nuestros vehículos. ¿Cómo? Fácil: todos los combustibles que se comercializan en Europa incluyen un porcentaje de combustible renovable. En total, en España, la proporción está ya en el 10,5% de lo que repostamos. Una parte de esa fracción la componen los biocombustibles avanzados, ya que la UE estableció mínimos del 1% para 2025 y del 3,5% para 2030, en el marco de la Directiva de Energías Renovables. El plan es que esa fracción vaya subiendo.

Así pues, parece que los combustibles renovables van a jugar un papel fundamental en la descarbonización. Tanto en los deportes de motor como en la sociedad en general, no estarán solos en este reto. Otras alternativas como la electrificación o el hidrógeno contribuirán a alcanzar una movilidad en la que la única huella que pueda dejar sea la del neumático.