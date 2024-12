The Westin Madrid Cuzco: un nuevo hotel en el corazón de Madrid

Tras una completa renovación y un cambio de marca, el conocido AC Hotel Cuzco se transforma en The Westin Madrid Cuzco, integrándose en la prestigiosa cartera de más de 70 establecimientos en el sur de Europa bajo la gestión de ACHM Hotels by Marriott. Sin duda, se convierte en la parada imprescindible para quienes buscan un alojamiento premium que apueste por el bienestar, confort y excelencia. “Es un orgullo ser testigo del completo rebranding realizado a la prestigiosa marca Westin en este emblemático hotel de Madrid y, además, en un tiempo prácticamente récord de tan solo 4 meses. Tanto las zonas comunes, las salas de reuniones, como las 287 nuevas habitaciones, han sido completamente transformadas hacia un segmento más premium. Estoy convencido de que este renovado establecimiento en Madrid será todo un éxito, tanto entre el turismo internacional como entre los viajeros nacionales, ya sean individuales o familias, que buscan una experiencia de bienestar”, explica Antonio Catalán, presidente de ACHM Hotels by Marriott, gestora hotelera que gestiona este nuevo hotel “The Westin Madrid Cuzco”.

The Westin Madrid Cuzco, diseñado para ser el destino ideal tanto para viajes de negocios como de ocio, ofrece una experiencia 360º que prioriza el bienestar de sus huéspedes. Bajo los pilares del descanso reparador, la alimentación saludable y el ejercicio, el hotel redefine el concepto de “servicio premium” creando un ambiente reconfortante y revitalizante bajo la filosofía de Westin: “ayudar a sus clientes a sentirse mejor al salir que cuando llegaron”.

Habitación deluxe king city The Westin Madrid Cuzco

Un espacio perfecto para el bleisure

Los negocios y el ocio van de la mano en The Westin Madrid Cuzco. Uno de los principales compromisos de este novísimo hotel es promover el bienestar integral para aquellos que buscan mantener sus rutinas de ejercicio a la par que viajan por trabajo. Así, durante su estancia, por ejemplo, cuentan con un gimnasio completamente equipado, garantizando que su salud y bienestar no se vean interrumpidos.

Además, para mantener un estilo de vida equilibrado mientras se viaja, el equipo del hotel implementa en su oferta gastronómica una alimentación saludable. Su restaurante, con un diseño a doble altura y cocina abierta, ofrece una propuesta mediterránea basada en productos frescos y de temporada, disponible desde el desayuno hasta la cena. Esta oferta se complementa con un elegante bar, con acceso directo desde la calle, donde tanto huéspedes como residentes locales pueden disfrutar de una amplia selección de cócteles y bebidas en un ambiente relajado.

The Westin Madrid Cuzco, fiel a su compromiso con el bienestar de los huéspedes que lo eligen como destino, ofrece un entorno diseñado para equilibrar productividad y confort equipado con la tecnología más avanzada. Con seis salas de reuniones versátiles, adaptadas a diversas capacidades y necesidades, el hotel cuenta con espacios idóneos para eventos profesionales y sociales, donde cada detalle contribuye a una experiencia de trabajo plena y enriquecedora.

Vista general del Lobby del hotel The Westin Madrid Cuzco

Una atmósfera cálida y relajante para un descanso reparador

Ubicado en el Paseo de la Castellana, cerca del Estadio Santiago Bernabéu y con excelente conectividad, el nuevo The Westin Madrid Cuzco ofrece un oasis de tranquilidad en el corazón de Madrid. Sus 287 habitaciones, incluidas 44 suites, combinan tecnología avanzada con un diseño elegante y vanguardista, usando materiales naturales como roble y nogal.

Para garantizar el descanso, el hotel dispone de exclusivos colchones y almohadas, así como amenities como el bálsamo de lavanda, además de un menú de alimentos que favorece la calidad del sueño. The Westin Madrid Cuzco se posiciona como un referente en el segmento premium y bienestar en la capital, ideal tanto para viajeros de negocios como para quienes buscan desconexión. Bajo la gestora hotelera presidida por Antonio Catalán, ACHM Hotels by Marriott, este hotel dentro de la marca Westin representa un nuevo concepto premium que prioriza el descanso, bienestar y la salud.

Zona bar The Westin Madrid Cuzco

ACHM Hotels by Marriott

Fundada en 2011, un partnership de éxito entre el grupo Marriott Intenacional y Antonio Catalán, ACHM Hotels by Marriott gestiona más de 70 propiedades y 8.000 habitaciones en España, Italia y Portugal,. A través de las marcas “Luxury Collection”, “Westin”, “JW Marriott”, “Autograph Collection”, “AC Hotels”, “Moxy Hotels”, “Sheraton” y “Tribute Portfolio”, Destaca la experiencia de Westin Hotels & Resorts, pionera en servicios para el descanso y la revitalización, con su icónica Heavenly® Bed, gimnasios abiertos 24/7 y un menú nutricional que promueve un estilo de vida saludable.

Como parte del programa Marriott Bonvoy, los huéspedes pueden ganar y canjear puntos en su amplia red de marcas de lujo y destinos memorables. Además, el programa Marriott Bonvoy Moments ofrece experiencias exclusivas, permitiendo a los socios disfrutar de beneficios inigualables, noches gratis y estatus Elite.

Para más información, visita marriottbonvoy.com