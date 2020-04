Un homenaje al Mediterráneo en las joyas de la firma española Black and Coral

La belleza de los fondos marinos del Mediterráneo es insuperable. Viva, sensitiva y llena de color. Como la nueva colección de joyas de Black and Coral, la firma de la diseñadora española Elena Triviño que nos ha enamorado. When Black melts with Red, un homenaje en seis piezas elaboradas artesanalmente con perlas, coral rojo sardo y ónix negro, donde el cultivo sostenible es el gran protagonista.

Esta nueva colección se compone de cinco colgantes y una pulsera que pondrán el broche de elegancia y atrevimiento a cualquier look de noche o día. Un detalle fresco e innovador que nos traerá el recuerdo de la brisa marina del Mediterráneo, aunque no hayamos salido de la ciudad.

Cada una de estas piezas ha sido seleccionada con amor, trabajo y cuidado por manos expertas en un extenso proceso de control que garantiza la máxima calidad. Por supuesto, la sostenibilidad es la gran clave de esta colección, ya que los corales han sido regulados con el fin de proteger la biodiversidad de las fuentes.

El Coral Rojo (Corallium Rubrum), materia prima que te encantará lucir

Esta materia marina ha sido la escogida para decorar la serie de bellas joyas de Black and Coral. Crece de manera abundante en el Mar Mediterráneo y en las costas italianas del Mar Tirreno. Se desarrolla en los fondos marinos, en aquellos lugares donde casi no llega la luz solar y el ambiente está en total oscuridad. Podemos encontrarlos en cuevas, entre cuarenta y cuatrocientos metros de profundidad. Con una vida de hasta un siglo y una altura de hasta medio metro, estos corales terminar de perfeccionar una colección que ya queremos tener en nuestro joyero.

Sobre Black and Coral

La firma de la madrileña Elena Trivinó nació en Milán en 2018 y fusiona con gran maestría un estilo romántico y sofisticado a la vanguardia de las últimas tendencias en moda y complementos. La firma trabaja de manera artesanal cada pieza convirtiéndola en una joya única, perfecta para mujeres con personalidad y elegantes.

Actualmente, sus productos están disponibles a través de su e-commerce y de su corner en la concept store Kraft and Walkers en Calle Lagasca, 55 (Madrid.