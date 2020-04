El Icehotel de Suecia cambia su apariencia tallada en hielo cada invierno

“Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos.” Para hablar sobre este hotel, podríamos hacer nuestra la premisa del filósofo griego Heráclito. ¿El motivo? Se trata de un hotel que cada invierno adopta una apariencia distinta. Ni el hotel ni el huésped será el mismo diciembre tras diciembre. Este icónico hotel se levantó por primera vez en 1989, se encuentra en Suecia y está hecho completamente de hielo natural del río Torne, uno de los ríos nacionales suecos, conocido por sus maravillosas aguas vírgenes.

El hotel sufre un cambio radical de apariencia. Y es que cuando las suites de invierno se han derretido en el río en primavera, una parte del hotel sigue en pie, pero no las habitaciones. En la parte visible, los visitantes pueden seguir disfrutando del hielo y la nieve durante todo el año. Pero tendrán que esperar al próximo invierno para descubrir la forma de las nuevas habitaciones de hielo. Además, podrán disfrutar de las esculturas, verdaderas obras de arte talladas en hielo.

20 suites diseñadas por varias mentes creativas que ponen su sello de autor cada invierno. Cada una de ellas tiene una temática distinta y están talladas a mano por artistas de todo el mundo. Entre ellos, se pueden encontrar artistas de Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, seleccionados entre más de doscientos solicitantes. Despertarte en una de estas habitaciones te generará un recuerdo que se congelará en tu mente (y no solo porque la temperatura de las salas sea de -5º a -8º). Es lógico que pienses que no es apropiado para dormir por las bajas temperaturas, pero como no podía ser de otra manera, todo está pensado y habilitado. Los huéspedes dormirán en una cama con un colchón grueso sobre una base de madera y se arroparán con pieles de reno en un saco de dormir térmico. ¿Aún piensas que se pasa frío?

Después de un “cálido” sueño, nada como despertarse con un exquisito jugo de arándanos caliente y disfrutar de una sesión de sauna y ducha caliente antes del desayuno. ¿Suena bien, no?

Icehotel. Marknadsvägen 63, 981 91 Jukkasjärvi, Suecia