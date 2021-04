Collective for Change: “Hay más ropa de la que la humanidad necesitará jamás”

No es ninguna novedad que los recursos de la Tierra se están agotando. Y la industria textil tiene bastante protagonismo en las causas de este problema. En tres datos resumimos la situación actual del planeta y todo lo que ocurre en un solo segundo:

Cada segundo se fabrican más de 4700 toneladas de ropa. Lo que equivale al peso de ocho aviones de dos pisos

Cada segundo, la producción de moda emite a la atmósfera 66 toneladas de CO2. Eso es lo mismo que dar la vuelta al planeta cinco veces en coche.

Cada segundo, 15 kg de fibras de tejidos sintéticos se vierten en el océano. Cada segundo cuenta.

Por eso, las empresas relacionadas con el sector de la moda, cada vez más están empezando a apostar por iniciativas solidarias y sostenibles con el planeta, que reduzcan las prácticas derrochadoras. Un ejemplo de ello es COLLECTIVE FOR CHANGE, la iniciativa de Vestiaire Collective. Y no han podido elegir una fecha mejor: abril, el Mes de la Tierra.

Con esta iniciativa, Vestiaire Collective ha invitado a su comunidad de Activistas de la moda a vender lo que ya no usan.

“El ritmo actual de producción de moda ejerce demasiada presión sobre la población y el planeta. Hay más ropa de la que la humanidad necesitará jamás, lo que resulta en demasiados residuos a lo largo de la cadena de valor. ¡Es nuestro deber colectivo detener esta carrera de fondo! Cada artículo de segunda mano reduce la demanda de artículos nuevos y contribuye a reducir esa presión. En este Mes de la Tierra, únete a Vestiaire Collective y a The OR Foundation en nuestro movimiento Collective for Change. ¡Lidera el cambio que queremos ver en la industria!”, afirma Douina Wone, directora de sostenibilidad e inclusión de Vestiaire Collective.

Para llevar a cabo COLLECTIVE FOR CHANGE, Vestiaire Collective se ha unido a la organización benéfica para la moda circular The OR Foundation, cuyo propósito es concienciar sobre los efectos negativos de la sobreproducción y el consumo excesivo de moda.

El objetivo de The OR Foundation es recaudar 250.000 dólares en el mes de abril que se destinarán a financiar dos proyectos: un laboratorio de reciclaje textil y el programa de soberanía alimentaria Kayayei. Estas iniciativas forman parte de una mayor estrategia para catalizar una economía textil circular dirigida por la justicia en Accra.

Y para ello, del 17 al 25 de abril Vestiaire Collective tiene por objetivo donarles 20.000€ para apoyar esta causa. Para promover este objetivo, la app líder global de la moda ha anunciado que por cada anuncio que los usuarios publiquen en la app, entrarán en el sorteo de un voucher de 1.000€ para gastar en la propia app.

“El mundo no necesita más ropa nueva. Esto es un hecho y no debería resultar controvertido. Trabajo con comunidades en primera línea de la crisis provocada por los residuos de la moda y puedo decir que el impacto de nuestros excesos es tangible y devastador en muchos niveles. Es fundamental que la industria de la moda renuncie a lo desechable de forma inmediata. Todos podemos poner nuestro granito de arena abordando la sostenibilidad como una cultura y una forma de vida, no como un producto. Podemos adquirir ropa digna de ser cuidada, digna de muchas vidas y digna de unos y otros como agentes recíprocos dentro de una economía circular. Pero sobre todo debemos priorizar la justicia para las personas y los ecosistemas que, con demasiada frecuencia, son olvidados en la larga cadena de oferta y demanda de la moda. Estoy sumamente agradecida por el compromiso de Vestiaire Collective de hacer circular piezas de calidad, hablar de la sobreproducción y apoyar de forma tangible a las comunidades que han soportado el peso de la economía lineal de la moda durante demasiado tiempo”, cuenta Liz Ricketts, cofundadora y directora de The OR Foundation.

¿Quieres participar? Visita la web o la app de Vestiaire Collective.