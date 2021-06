The Hydrosphere, la plataforma de visión submarina que revolucionará los yates de lujo

El atractivo de poseer un yate siempre ha sido la posibilidad de disfrutar de la vida en las alturas por encima de las olas. Sin embargo, los propietarios de yates pronto podrán aventurarse en el diverso y misterioso entorno que hay bajo las olas, sin tener que dejar nunca las comodidades de sus lujosos superyates. El nuevo concepto de Gresham Yacht Design, llamado The Hydrosphere, es impresionante.

The Hydrosphere es un concepto de plataforma de visión submarina ideado por el estudio británico de diseño de yates y que pretende ofrecer a los propietarios la posibilidad de sumergirse en el vasto ecosistema que se esconde bajo las olas. Los propietarios de yates de lujo siempre se han sentido atraídos por las profundidades del océano, pero la única forma de hacerlo ha sido mediante el uso de sumergibles. El problema del uso de sumergibles es que requieren un poco de habilidad técnica para poder operar con seguridad. Por no hablar del hecho de que tardan un tiempo en estar listos para su despliegue y requieren que los pasajeros abandonen la seguridad y la comodidad del yate.

The Hydrosphere

Para ofrecer a los propietarios de yates una forma más cómoda y accesible de sumergirse en el mundo submarino, Steve Gresham, fundador y diseñador principal de Gresham Yacht Design, explica cómo se les ocurrió la idea de este innovador concepto.

“Sabemos muy bien por nuestros clientes que adentrarse en el océano en un sumergible lleva una o dos horas, momento en el que la razón para ir a explorar ha pasado de largo. The Hydrosphere es la solución a este problema y evita que se pierdan momentos importantes”, dice Gresham. “Lo mejor de la Hidrosfera es que se puede manejar de forma muy rápida y sencilla”.

Al parecer, The Hydrosphere se inspiró en el OceanXplorer, el buque de exploración de vanguardia de OceanX en cuyo desarrollo participó Gresham Yacht Designs. Dicho buque se construyó para ayudar a los investigadores a llegar a donde ningún barco había podido llegar antes, permitiendo la exploración de algunas de las zonas más inaccesibles de la Tierra y la mejora del conocimiento de los océanos del mundo.

The Hydrosphere

Por el momento, The Hydrosphere es sólo un concepto y se han dado pocos detalles sobre sus especificaciones. Sin embargo, Gresham Yacht Design ha colgado en su página web un vídeo conceptual muy bien realizado.

Según el sitio web del estudio, The Hydrosphere podrá desplegarse en cuestión de minutos con sólo pulsar un botón y acomodar hasta siete huéspedes a la vez. Esto, combinado con su campo de visión de 360 grados y la iluminación a bordo, permitirá a los pasajeros maravillarse con la belleza y la diversidad de la vida que se encuentra bajo el mar en cualquier momento. Incluso puede desplegarse y funcionar mientras la embarcación está en marcha a una velocidad máxima de dos nudos, lo que permite a los propietarios de los yates seguir a los bancos de vida marina mientras recorren la vasta extensión del océano.

En cualquier forma de exploración submarina, la seguridad es primordial. Gresham Yacht Design lo garantiza con una carcasa a presión que se extiende a través del casco del yate y que sitúa la entrada a la escalera de The Hydrosphere por encima de la línea de flotación. Esto proporciona a los huéspedes unas condiciones seguras de entrada y salida. Cuando no está desplegado, The Hydrosphere se encuentra dentro del casco, por encima de la línea de flotación y protegido por una escotilla externa.

The Hydrosphere ya ha despertado un gran interés como elemento adicional para los yates de lujo. La habilidad técnica y las complejidades de este diseño significan que el método ideal de ejecución sería añadirlo durante la construcción de los nuevos barcos que tengan al menos 90 metros de eslora. Sin embargo, Gresham no descarta la idea de adaptar el Hydrosphere a un barco ya existente.