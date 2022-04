MUMIT: la firma de joyería española que se impone en el mundo del lujo internacional

Hace un tiempo, una familia gallega de gran tradición joyera se propuso acercar al público joven el mundo de las gemas y los diamantes naturales en diseños icónicos, atemporales y minimalistas. Así nació MUMIT, una marca de joyería 100% made in Spain, con joyas realizadas en oro de 18Kt y que cuenta con la más exclusiva selección de gemas preciosas del mercado internacional, entre las que por supuesto destacan sus diamantes, y que hoy es referencia en el saber hacer joyero de nuestro país.

Artesanía, diseño e innovación

Sus propuestas, formuladas con un alto conocimiento en orfebrería, combinan artesanía, diseño, calidad e innovación de la manera más exquisita y con una visión millennial de la joyería, un aspecto que la hace aún más irresistible y universal. Una inversión segura donde el secreto de la casa MUMIT reside en adaptar las nuevas tendencias a diseños polivalentes y atemporales, joyas que durarán toda una vida y que nacieron para ser vividas, adaptándose perfectamente al día a día o las ocasiones más especiales. Las piezas de la firma son la perfecta fusión entre atemporalidad y modernidad, iconos materializados en preciosos pendientes, originales piercings de lujo o ambiciosos anillos de compromiso o pedida, su gran apuesta.

Actualmente, la marca, que ha tenido un crecimiento exponencial formidable en sus 5 años de vida, ha conquistado el mercado español con diez tiendas físicas y una tienda online, y se prepara para dar el salto al mundo del lujo internacional para satisfacer su demanda extranjera. Celebridades como Penélope Cruz, Amaia Salamanca, María Valverde, Juana Acosta o Diana Gómez, han dado visibilidad mundial a sus joyas de diamantes, rubíes, zafiros o esmeraldas propiciando nuevos fans y adeptos a la marca.

Mientras tanto, MUMIT sigue desafiando las leyes de la joyería fina y la alta joyería, presentando colecciones exclusivas que combinan elegancia y vanguardia a partes iguales con ese toque de frescura y modernidad que tanto le caracteriza. La marca tiene una joya ideal para cada persona y sus colecciones son buena prueba de ello.

Colección Cross

Delicadeza y magia son los principales atributos de la colección Cross. Joyas con diamantes naturales como protagonistas que resaltan gracias a una maravillosa superposición de los mismos en forma de cruz en oro de 18Kt. Su original forma y su excepcional diseño hacen que cada diamante brille de forma única atrapando y reflejando la luz como de un arcoíris se tratara. Un perfecto hilo conductor que combina un espíritu minimalista y un fuerte carácter MUMIT.

Sortija Colección Cross. FOTO: MUMIT Sortija Colección Cross.

Sortija Cross de Diamantes en Oro Blanco de 18 Kt – 1.269€

Colección Garden

Tomando la inspiración en motivos naturales, la colección Garden se caracteriza por su original pavé de diamantes en un intrincado diseño que evoca un racimo de flores. Elegante y con una imprenta romántica, esta serie es ideal para engalanar sola o con otros diseños MUMIT.

MUMIT. Colección Garden FOTO: MUMIT MUMIT. Colección Garden

Sortija Garden de Diamantes en Oro Blanco de 18 Kt – 1.129€

Colección Crown

Las joyas de la colección Crown son una exquisita interpretación minimalista de la tradición joyera de coronas y tiaras reales. Llenas de color y brillo, estas creaciones son la fusión perfecta entre elegancia y modernidad, la máxima expresión de proeza artesanal, con una gema central y 4 diamantes naturales que la custodian como únicos protagonistas.

MUMIT. Colección Crown. FOTO: MUMIT MUMIT. Colección Crown.

Sortija Crown Oval de Esmeralda en Oro Amarillo de 18 Kt – 259€

Colección Nicole

Desde el mundo onírico viene la colección Nicole, una línea con la ambición de ser una obra de arte hecha joya. Combinando tradición y modernidad, su diseño es una delicia única de cortes y colores donde las gemas centrales son dos vibrantes zafiros azules, enmarcados por una orla de diamantes cuya elegancia será objeto de todas las miradas.

MUMIT. Colección Nicole. FOTO: MUMIT MUMIT. Colección Nicole.

Sortija Nicole de Zafiro y Diamantes en Oro Blanco de 18 Kt – 829€

Colección Piercings de lujo

Desde el escaparate de las pasarelas internacionales o las celebrities e influencers más populares -como Chiara Ferragni- a día de hoy, llega esta colección que busca regalarnos un ear look con auténticas piezas de joyería fina. MUMIT propone elevar el concepto de este complemento al máximo y transformar la estética piercing en un elemento de moda fascinante con la mejor selección de gemas del mercado internacional.

MUMIT. Piercings de lujo. FOTO: MUMIT MUMIT. Piercings de lujo.

Piercing Tri-Marquise Esmeralda en Oro Amarillo de 18 Kt – 129€

Made for mom, made for me

Ahora, con motivo del Día de la Madre, la marca española vuelve a sorprender con una propuesta que va mucho más allá de obsequiar a quien más queremos con una joya preciosa. Made for mom, made for me es el nombre de esta iniciativa que busca celebrar la unión entre generaciones, ensalzando la experiencia, el apoyo y el amor en estado puro que representan nuestras madres.

La casa MUMIT ha querido ensalzar su nueva campaña a través del arte tras su exitosa colaboración de Navidad con la artista Lulú Figueroa Domecq, en esta ocasión, a través de los cojos de la artista Pils Ferrer. La madrileña, creadora de obras digitales que causan sensación, ha querido impregnar esta campaña tan especial de imágenes inspiradoras que expresen y recojan los sentimientos y recuerdos más bonitos por una madre: omnipresencia, enseñanza, protección y legado.

Estos trabajos exclusivos estarán expuestos en las tiendas boutique de la firma en ECI Pozuelo, ECI Sanchinarro y ECI Valencia hasta el 1 de mayo. Pero no solo eso: todas las compras realizadas durante estas semanas en tiendas MUMIT o en mumit.com irán acompañadas de una de estas obras de arte en miniatura en formato postal.