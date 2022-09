La increíble mansión con vistas al lago de Zurich en la que el rey Federer se retira

El nombre de Roger Federer está escrito en letras de oro en la historia del deporte universal. Se podrá discutir si el tenista suizo es el mejor, o no, de todos los tiempos en su deporte, pero formará parte, con derecho propio, de cualquier terna que se presente. Es poseedor de 20 títulos del Grand Slam, con ocho victorias en Wimbledon, seis en Australia, cinco en Nueva York y uno en Roland Garros. Fue, además, durante 310 semanas, 237 de ellas consecutivas, número 1 del mundo. Ayer mismo anunció su retirada, a los 41 años, después de unas últimas temporadas absolutamente condenado por las malditas lesiones.

“Los últimos tres años me han supuesto retos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para regresar en un estado de forma plenamente competitivo. Pero también conozco las limitaciones y capacidades de mi cuerpo y su mensaje ha sido claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos durante 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que jamás hubiera soñado y ahora debo reconocer que es el momento de finalizar mi carrera competitiva”, reconocía el tenista suizo, que disputó su último partido en los cuartos de final del Wimbledon 2021.

Con su retirada, se queda definitivamente cojo el Big Three, ese selecto club de los mejores tenistas de las dos últimas décadas, que comparte con Novak Djokovic y Rafa Nadal y que tantas alegrías ha dado a los aficionados al deporte en este siglo.

Roger Federer tendrá de esta manera muchísimo más tiempo para disfrutar de la compañía de su mujer, la también extenista Mirka Vavrinec, y los cuatro hijos que ambos tienen en común, curiosamente dos gemelas, Myla y Charlene, y dos mellizos, Leo y Lenny. Los seis residen habitualmente en una fastuosa mansión que Federer adquirió en 2014 a las orillas del lago de Zurich.

Se trata de un edificio de última generación, que cuenta con ventanas desde el suelo hasta el techo, grandes balcones que dan a las tranquilas aguas del lago y cuenta con una cúpula de vidrio sobre el salón. Además de las tres plantas de que consta la construcción, también hay espacio y lugar para dos amplísimos apartamentos destinados a acoger a los invitados ocasionales.

La compra de la vivienda le supuso al tenista suizo una cantidad cercana a los siete millones de euros y estuvo envuelta en un ambiente de fuerte polémica, ya que diversas asociaciones ecologistas le acusaron de cerrar el acceso al lago y de que el suelo sobre el que se estaba edificando la residencia presentaba muy elevados índices de contaminación.