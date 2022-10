Una carísima bolsa de patatas, el último “imprescindible” de Balenciaga

“He decidido no explicar más mis colecciones ni verbalizar mis diseños, sino expresar un estado mental; la mejor moda no debería necesitar una historia que venderle a alguien. O te gusta o no te gusta”. Con esta frase, Demna Gvasiala, director creativo de Balenciaga, precedía el desfile de la colección de primavera-verano de la firma de lujo, quizá consciente de que sus diseños siempre levantan críticas y halagos a partes iguales.

Para dar comienzo con fuerza a la inauguración, sobre el fango, la silueta de Kanye West se hacía visible con un diseño postapocalíptico con inspiración militar. Un look total black, con gorra de béisbol incluida, chaleco XXL de seguridad y unas botas a juego para recorrer el escenario de barro preparado por la marca. Un debut comentado, pero eclipsado por otros complementos y productos mucho más controvertidos que han tenido más espacio en las redes y también en los medios de comunicación.

La última polémica de Balenciaga, un "bolso de patatas". FOTO: Balenciaga

Y es que, en los últimos años, la polémica acompaña cada presentación de la firma y se ha convertido en su mejor aliado publicitario. Crocs con tacón, maxibolsas de cuadros similares a las de la compra, pendientes hechos con cordones o zapatillas destrozadas de serie son solo los últimos diseños criticados en redes. Sin embargo, a pesar de lo aparentemente ridículo de los productos, estos siempre se agotan y, en la mayoría de los casos, en tiempo récord.

Los nuevos complementos de Balenciaga revientan las redes

Hace unos meses, se filtraron unos vídeos del director creativo de Balenciaga con un curioso bolso que llamó la atención a los usuarios de TikTok. El complemento era una bolsa de patatas Lay’s que ahora ha sido oficialmente presentado en la colección de primavera-verano de Balenciaga.

Demna Gvasiala con su bolso Lay's. FOTO: tiktok @enfntsterribles

Al parecer, la colaboración con la marca de patatas fritas estará disponible en breve en la tienda online y su precio rondará los 1800 euros. El diseño de los tres modelos disponibles tiene la marca Lay’s en la parte superior, la firma de Balenciaga en el centro y una única cremallera en la parte superior, siendo un bolso flexible que está pensado para asirse desde cualquier punto.

Las variaciones se dan en el color, cada bolso emula un sabor de las conocidas patatas. Los compradores podrán escoger entre el tono amarillo de las patatas clásicas, el rojo de las hot, el azul de sal y vinagre o el verde de crema y cebolla. Y si este diseño es demasiado extravagante para el usuario, Balenciaga ofrece otros complementos llamativos dentro de la colección, como el bolso-guante o el bolso-peluche, la polémica (nuevamente) está servida.