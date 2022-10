El crucero más grande del mundo ya es una realidad y zarpará en enero de 2024

“Con cada nuevo barco, elevamos el nivel en la industria de viajes mientras mejoramos lo que nuestros huéspedes conocen y aman. Desde el momento en que suben a bordo, cada experiencia está diseñada específicamente para brindarles las mejores vacaciones en cualquier lugar, tanto en tierra como en el mar. Con Icon of the Seas, llevamos esto a un nuevo nivel y creamos las mejores vacaciones familiares”. Son palabras de Jason Liberty, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group, sobre el más que próximo arranque del crucero más grande del mundo.

A partir del próximo martes se podrán reservar viajes en Icon of the Seas, la espectacular embarcación que zarpara definitivamente el 28 de enero de 2024 con ¡7.600! pasajeros a bordo.

“Prepárate para Category 6, el parque acuático más grande en alta mar. O elige entre siete piscinas, incluida Royal Bay, la piscina más grande en un crucero. Y entre las actividades, afianza y nutre tus relaciones con con muchísimas actividades para todo tu grupo en el mejor destino familiar para estar todo el día a bordo, Surfside. Además, descubre platos que todos disfrutarán, con 40 conceptos que redefinen la gastronomía”, se puede leer en la propia página web de Royal Caribbean.

Aún no está concluido en su totalidad, pero cuando Icon of the Seas esté terminado medirá 20 cubiertas de alto, más de 365 metros de eslora y tendrá un peso de más de 250.000 toneladas. La idea es que el crucero navegue durante todo el año y ofrezca viajes de siete días, con base en Miami, por todo el mar Caribe.

El agua será la gran estrella de la flamante embarcación de Royal Caribbean, tanto fuera como dentro de la nave. El mar la rodeará siempre, pero en su interior se podrá disfrutar de hasta siete piscinas, nueve jacuzzis y seis toboganes, incluido el denominado Pressure Drop, el primer tobogán abierto de caída libre de la industria, un Frightening Bolt de 14 metros de altura.

Además, contará con 15 restaurantes y 28 tipos distintos de habitaciones para que en ellas se puedan alojar entre 2 y 5 personas. “Icon of the Seas es la culminación de más de 50 años brindando experiencias memorables y nuestro próximo compromiso audaz con quienes aman las vacaciones”, dijo Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International. “Ahora más que nunca, las familias y los amigos priorizan las experiencias en las que pueden vincularse y disfrutar de sus propias aventuras. Nos propusimos crear unas vacaciones que hicieran todo eso posible en un solo lugar para los buscadores de emociones fuertes, los entusiastas del relax y todos los demás, sin compromiso”, aseguró Bayley.