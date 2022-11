Cinco millones de euros por “El Rubio”, la finca más taurina de Sergio Ramos

“Por la experiencia y la calidad que tiene, si está bien como ahora, físicamente y como está jugando, tiene que ir al Mundial sin duda. Sigue siendo uno de los mejores centrales del mundo”. Por desgracia para Sergio Ramos, que es de quien se habla en esta frase, el interlocutor de la misma no fue Luis Enrique sino Carlo Ancelotti. El ex capitán tanto del Real Madrid como de la selección española querría, por encima de casi cualquier otra cosa disputar su quinto Mundial, pero es prácticamente seguro que su nombre no figurará en la lista definitiva que el seleccionador nacional dará mañana mismo. Lo contrario sería una sorpresa de dimensiones planetarias porque Ramos, con numerosas lesiones de por medio, no forma parte de las convocatorias de Luis Enrique desde hace más de un año y medio.

La esperadísima no inclusión en la lista sería una mala noticia para el defensa del PSG que, solo hace unos días, recibió una mucho mejor. El asunto es que Sergio Ramos ha cerrado la venta de una de las dos fincas que posee en la provincia de Sevilla. En concreto se trata de una formidable propiedad denominada “El Rubio” y situada en el municipio de Las Pajanosas, al norte de la capital hispalense. Según se puede leer en ABC, los compradores forman parte de una familia colombiana que han accedido al pago de 5 millones de euros, más del doble de lo que le costó al futbolista cuando la adquirió hace ya más de diez años.

En “El Rubio”, Sergio Ramos ha criado a algunos de sus caballos y yeguas más queridos y, con la venta de la finca, acabará por trasladarlos a “La Juliana”, la propiedad que posee en la localidad de Bollulos de la Mitación y en la que celebró la fiesta posterior a su boda con Pilar Rubio.

La finca que ahora ha vendido el futbolista de Camas llevaba tras de sí una importante tradición taurina. De hecho, en ella residió durante un tiempo Manuel Jesús “El Cid” y por ella han pasado grandes amigos profesionales de Ramos como Alejandro Talavante o Roca Rey, que han participado en más de un tentadero celebrado en la plaza de toros de que dispone la propiedad. De hecho, la primera intención del marido de Pilar Rubio era poder vendérsela a algún profesional del mundo del toro, pero finalmente, la operación se ha cerrado con una familia colombiana.