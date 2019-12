Alcorcón: el plan de movilidad no frena el atasco en X-Madrid

Este fin de semana, el atasco volvió a ser la tónica dominante en las vías que conectan Madrid con nuevo Centro Comercial X-Madrid en Alcorcón.

Tras el primer sábado de la apertura del establecimiento, la semana pasada, y en medio de múltiples quejas por parte de vecinos y grupos de la oposición, el Ayuntamiento de Alcorcón había anunciado la aprobación del nuevo plan de movilidad para mejorar el tráfico. Esta medida se ideó «con el objetivo específico de no repetir la situación vivida el anterior sábado y de minimizar los atascos por la temporada navideña». Sin embargo, no se percibieron cambios.

Las críticas no han parado de sucederse. Ana Gómez, Portavoz del Grupo Popular en Alcorcón, expresó a través de las redes sociales su disconformidad con la gestión. «Alcorcón no merece este Gobierno y la Policía municipal no puede sufrir las consecuencias de su nefasta gestión». García explicó que el centro estuvo colapsado durante horas y que miles de vecinos estuvieron atrapados en carreteras, calles, sin poder acceder a viviendas, hospitales» situados en el entorno.

Asimismo, David Pérez, Consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid se dirigieron a la alcaldesa calificándola de «incompetente» y sugiriendo que «debería cesar de inmediato a los concejales responsables».

Otros medios locales informaron que Parque Oeste de Alcorcón se convirtió en una «ratonera el día del black friday y no precisamente por el exceso de coches, sino por una malísima decisión de cortar rotondas que ha provocado el caos en las carreteras».

La alcaldesa, Natalia De Andrés había explicado que se llevarían a cabo una serie de «medidas exclusivamente técnicas» para dar solución a la situación del Parque Oeste, lugar donde se ubica el X-Madrid, pero también a la del resto de centros comerciales de la ciudad.

Del mismo modo, el concejal de Seguridad, Daniel Rubio, informó de que uno de los problemas detectados en la zona nueva es que los accesos desde la calle Copenhague al parking del X-Madrid están cerrados, redirigiéndose todo el tráfico a la entrada principal, lo que provoca la saturación de las rotondas situadas en la vía Oslo al tener que hacer cambios de sentido.

Teniendo en cuenta que ya se habían detectado los problemas, este fin de semana se esperaba una mejora en las vías de acceso. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Muchos ciudadanos afectados expresaron su malestar a través de redes sociales como Twitter. «La rotonda de calle Oslo con Copenhague directamente está infranqueable», sostenía uno de los internauta. Del mismo modo, otro usuario aconsejaba no hacer uso de la carretera A-5 porque por el atasco era intenso durante horas.