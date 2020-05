Madrid abrirá sus grandes parques cuando la región pase a la fase 1

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado hoy en rueda de Prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal que, en el caso de que la región consiga el pase a la fase 1 de desescalada el próximo lunes, el Ayuntamiento procederá a abrir los grandes parques de la ciudad de forma “inmediata”. El Consistorio cumple así con la petición de la mayoría de los madrileños, que reclamaban este paso adelante desde que el Gobierno central permitió salir a pasear al grueso de la población el pasado 2 de mayo.

Así, los parques que se podrían recorrer a partir del lunes en el caso de que la capital avance en el camino hacia la nueva normalidad son El Retiro, Madrid Río, Casa de Campo, Parque del Oeste, Fuente del Berro, Capricho, Quinta de los Molinos, Jardines de Sabatini, Torre Arias, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Viveros de la Casa de Campo, Viveros Estufas, Rosaleda, Valdebebas, Finca Tres Cantos, Oriente, Dehesa de la Villa y Parque Lineal del Manzanares.

Sobre la agresión ayer por la tarde en Moratalaz de un grupo antisistema a un joven que portaba la bandera de España, Almeida ha reiterado que el Ayuntamiento perseguirá estas conductas porque “la intolerancia y la violencia no tienen cabida en la ciudad”. “Era una concentración pacífica donde aún no se ha producido ningún altercado significativo. Pero hay personas que no respetan el derecho constitucional a la manifestación”, ha dicho. En este sentido, el alcalde ha incidido en que respeta el derecho de protesta “siempre que se respete la normativa del estado de alarma".

En este sentido, la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha afirmado que la Policía Nacional ya ha abierto diligencias por el altercado y confía en que identifiquen con facilidad a los agresores. “La Policía Municipal ayudará en la investigación”, ha dicho. “No es nuevo, hay antecedentes suficientes para calificar como violentos a los que integran este grupo”, ha concluido Almeida, que ha concretado que se trata del grupo Distrito 14 del distrito de Moratalaz.