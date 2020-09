Enrique López, firme contra la ocupación, la combatirá con un 112 para las víctimas

La ocupación de viviendas, auténtica lacra social, no ha cesado pese a la situación de alarma en la salud pública que padecemos. La pandemia del Covid “ocupa y preocupa” al Gobierno de la Comunidad de Madrid, como ayer afirmó a Susanna Griso, en “Espejo Público”, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López. La Comunidad es la que más PCR realiza en todo España, más de 20.000 al día, además de desarrollar e implementar su capacidad asistencial, con 1.700 UCI y más de 25.000 camas en toda la región. Enrique López, en este sentido, llamó a la utilización de las mascarillas y a reducir al mínimo los contactos sociales -piedra angular del incremento de contagios-, para evitar el colapso del sistema sanitario. Pese a todo, el consejero rechazó que Madrid vuelva a una situación de confinamiento como la vivida en marzo. Otra cosa es la limitación de movimientos en zonas o barrios de la Comunidad. Además de poner en valor el 31% del presupuesto que Madrid dedica a la Sanidad. Respecto a las medidas que la Fiscalía del Estado ha anunciado para ordenar el desalojo cautelar de las viviendas ocupadas cuando se presente denuncia por allanamiento o usurpación del inmueble, Enrique Lopez, destacó la medida eficaz y de inmediatez que ha orquestado la Comunidad de Madrid: un 112 al que la víctima de la ocupación puede dirigirse y desde el que el usuario será informado sobre sus derechos y procedimiento a seguir, además de poner en marcha una respuesta por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Una Fiscalía, al frente de la que está Dolores Delgado, ex ministra socialista de Justicia y que, por esto mismo, como apuntó López, está bajo sospecha permanente en todas y cada una de sus actuaciones y decisiones. Como en la última, al “salvar” al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ser investigado por las decenas de miles de muertos y su gestión de la crisis del Covid. En un plano más regional, el consejero se reafirmó en la solidez del acuerdo de gobierno en Madrid de PP y Cs, y puso el foco, más que en el intento de Ángel Gabilondo de articular una moción de censura contra el Gobierno de Díaz Ayuso, en la reivindicación que Gabilondo ha hecho a su propia gestión al frente del Partido Socialista Madrileño, frente a las fuerzas del PSOE que quieren descabalgarle del liderazgo en el partido. La reinterpretación, la enésima, de la llamada memoria “histórica” o “democrática” anunciada el martes, que busca un nuevo “encaje” del Valle de los Caídos, entre otras cosas, es para Enrique López un proyecto no demandado por la ciudadanía, ocupada en luchar contra el Covid o recuperar pulso económico ante un otoño incierto.