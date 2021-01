Los estudiantes pierden la batalla de los exámenes online

Los universitarios quieren que los exámenes sean presenciales. Es lo que cree la Consejería de Universidades después de constatar que se han celebrado consejos de gobierno en las distintas universidades para reprogramar las covocatorias de exámenes aplazadas por la borrasca Filomena y «los estudiantes no han planteado que se hagan online». Al menos es lo que ha ocurrido en la Carlos III y en la Politécnica, mientras que en la Complutense y en la Universidad Rey Juan Carlos no figura el asunto en el orden del día, a diferencia de la Universidad de Alcalá, donde sí se ha hecho. De ahí que desde la Consejería de Universidades se interprete que no hay especial interés en cambiar la dinámica prevista, que es que todos los exámenes sean presenciales, tal y como había acordado con los rectores, y que se trata de un «pequeño reducto» el número de alumnos que prefieren los exámenes a distancia.

Pero hay división de opiniones sobre esta cuestión. Enrique Ugedo, presidente de la Delegación Central de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y vocal de la Comisión permanente de Ceune, asegura que en la Carlos III «se trataba de abordar sólo el cambio de calendario como consecuencia del retraso en la reincorporación prevista el 8 de enero, mientras que en la Politécnica se prevé abordar el asunto en otro Consejo de gobierno posterior; en la Complutense, toma la decisión cada Junta de Facultad», dice. Entre los representantes de los estudiantes hay preocupación por el hecho de que los exámenes presenciales que a toda costa quieren los rectores y muchos alumnos obligue a concentrar a un elevado número de personas ya que, hasta ahora, con la semipresencialidad, está acudiendo menos de la mitad de los alumnos que deberían cuando les corresponde hacerlo de manera presencial. «Muchos se han conectado desde casa porque están en cuarentena, tienen miedo o simplemente son de los que no van nunca a clase pero van a los exámenes. Yo prefiero la presencialidad, pero no se dan las circunstancias por el elevado número de casos de coronavirus; el riesgo no está en el aula, pero sí en los pasillos o en los lugares de tránsito de los estudiantes hasta llegar a la facultad», explica el representante de los alumnos.

Los estudiantes, en realidad, han perdido la batalla de los exámenes online con los rectores, que quieren que las pruebas sean presenciales. Y en este conflicto no pueden estar más decepcionados con el ministro de Universidades, Manuel Castells, que ha decidido lavarse las manos y remitir a los estudiantes a Sanidad «si pensáis que hay un problema de falta de información porque no parece que sea necesario intervenir por nuestra parte», les ha dicho en una carta.

Los estudiantes se reunieron con él la semana pasada para pedirle pruebas online. Estaban preocupados por la nueva ola de casos que se han disparado en todas las autonomías. Se marcharon de la reunión confiados en que su propuesta se tendría en cuenta y pensando que el ministro estaba de su parte. En la reunión se habló también de las resistencias de los rectores a que los exámenes se hicieran online. ¿El motivo? «Los estudiantes copian en los exámenes telemáticos», cuentan que les comentó el ministro que le habían dicho algunos rectores con los que habló del tema.

Algunos sindicatos, como Csif, también cree que «se deben suspender las evaluaciones y dar la docencia de los másteres mediante videoconferencias hasta que las situación epidemiológica mejore. La situación de la epidemia empieza a ser crítica y debemos adaptarnos al modo online», dice Ramón Caballero, portavoz de Csif Universidades.