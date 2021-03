Madrid canjea experiencia por títulos a los profesionales del deporte

Daniel no acabó el Instituto, pero encontró una salida laboral en el mundo del deporte. De hecho, lleva desde los 20 años trabajando como monitor de clases deportivas en diferentes gimnasios. Ha hecho cursos de musculación, fitness, baile moderno, ritmos latinos...Acumula 500 horas de formación, pero estos títulos no tienen una validez oficial. El gimnasio en el que da clases ha estado en ERTE parte de 2020 por la Covid y ahora, si no acredita su experiencia no podrá seguir trabajando en el sector deportivo. Ahora, Daniel podrá solucionar su problema participando en el procedimiento de evaluación y acreditación de su experiencia profesional que le permitirá obtener un certificado de profesionalidad de Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical que le permitirá seguir trabajando en la profesión que le gusta. Y es que la Comunidad de Madrid acreditará, por primera vez, la experiencia de profesionales del deporte que permitirá que hasta 1.750 trabajadores sin titulación oficial pero con experiencia demostrada puedan mantener su actividad profesional.

Según ha informado la Consejería de Economía, la Comunidad de Madrid pretende impulsar los sectores económicos que requieren una cualificación acreditada para el ejercicio de su actividad y se han visto afectados por la crisis del coronavirus. Es por esto por lo que ha puesto en marcha una nueva convocatoria de evaluación y acreditación de competencias profesionales que tiene como finalidad mejorar la empleabilidad de personas que tienen una dilatada experiencia pero no tienen un título oficial que sea reconocido incluso a nivel europeo. Así, la Comunidad de Madrid ha publicado en el BOCM un nuevo procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales para quince cualificaciones profesionales y, por primera vez, ocho de ellas pertenecen a la familia profesional de actividades físicas y deportivas. En total se trata de 1.750 plazas para las siguientes especialidades:

Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas, Acondicionamiento Físico en sala de entrenamiento polivalente o en grupo con soporte musical, actividades de natación, Animación Físico-deportiva y recreativa, que también incluye una especialidad específica dirigida a personas con discapacidad, Fitness Acuático e hidrocinesia e instrucción en Yoga. Se calcula que cerca de la mitad de la población española entre 16 y 65 años carece de una acreditación formal de sus competencias profesionales, aseguran desde la Consejería de Economía.