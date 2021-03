El “robot adivino” llega a los hoteles de Madrid

La tecnología se alía con el turismo y la atención al cliente y una muestra de ello es el Robot Tokyo UltraBlack de Futura VIVE, conocido también como “el robot adivino”, que ayer fue “presentado en sociedad” en el Only YOU Hotel Atocha de Madrid enmarcado en el Estudio de Viabilidad de Implantación de Robótica en Procesos Operativos de los Hoteles coordinado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).

El Robot Tokyo UltraBlack, que se está usando para este proyecto, está programado para dar la bienvenida al cliente, informarle sobre los servicios del hotel, de las medidas de prevención anti-Covid tomadas por el hotel e incluso le puede dar sugerencias sobre qué sitios visitar en la ciudad de Madrid.

Y más aún, le puede poner a prueba con un el divertido juego “Robot Adivino», con siete acertijos a los que deberá dar solución. Durante el mes de marzo, para las personas que participen en el juego, habrá más de 250 premios incluyendo brunch, desayunos, copas de cava y café en la terraza de moda de Madrid, Sép7ima de Only YOU Hotel Atocha, que brinda unas inmejorables vistas de la ciudad. El premio se entrega mediante un Rasca Web al que los participantes pueden acceder con su propio móvil.

Entre las personas que acudieron a la presentación ayer jueves se encontraban el director general de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, Galo Gutiérrez Monzonís; el director de Turismo del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Héctor Coronel; el director de Atención e Información Turística en el Área de Turismo de Madrid Destino del Ayuntamiento de Madrid, Iván González; la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maillo; y el director general de Only YOU Hotel Atocha, Miguel Ángel Doblado. Además de Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del ITH.

Galo Gutiérrez, director general de Industria, durante el acto del ITH

Durante la presentación, Galo Gutiérrez resaltó el poder y la importancia de la unión de la industria de la robótica y el sector hotelero porque “el problema que estamos viviendo va a suponer una aceleración de estos procesos y de la digitalización de la sociedad. La digitalización debe implementarse de una forma colaborativa”, señaló.

Por su parte, Almudena Maillo, hizo referencia al duro año que hemos pasado e hizo hincapié en que “ha sido una etapa que nos ha servido a todos para tener que reinventarnos, y trabajar, sobre todo, las alianzas. Alianza, una palabra clave junto con innovación y sostenibilidad. La tecnología es más que nunca un aliado fundamental que no nos va a quitar nuestra parte de talento, sino que nos va a ayudar a la hora de mejorar la experiencia del cliente”.

Al hilo de esta idea, Miguel Ángel Doblado añadió que “hemos visto interesante participar en esta iniciativa que, sin duda, ayudará a conocer mejor de qué manera la tecnología y la robótica podrán ayudar a los hoteles el día de mañana. Desde Only YOU creemos que la tecnología no desplazará el papel del hotelero y su función de anfitrión, sino que liberará al huésped de procesos sin valor dentro de la experiencia de usuario y ayudará al hotelero a focalizar y personalizar aún más su producto”.

Según Roberto Menéndez, director de Futura Vive Technologies, “Vivimos la época de mayor ritmo de cambio de toda la historia de la humanidad. Solo se puede comparar la época actual con el “nacimiento del fuego”. Las tecnologías avanzan a un paso muy acelerado y es importante utilizarlas para mejorar la vida de las personas. Existe una correlación entre países muy robotizados (y por tanto muy eficientes) y una tasa de paro muy baja. Estamos convencidos que la Robótica Social puede ayudar a mejorar la eficiencia de las empresas y, por tanto, impulsar su crecimiento y hacer disminuir la tasa de paro, mejorando de esta manera el bienestar de la sociedad”.

Carlos Domínguez, director de Transformación Digital del ITH

Carlos Domínguez, responsable de Nuevas Tecnologías y Operaciones Hoteleras del Instituto Tecnológico Hotelero, aludió a que el estudio “tiene como finalidad contrastar con datos objetivos la utilidad de la robótica en los hoteles y con ello salvar las barreras que impiden ver las ventajas que ofrece tanto en operativa como en experiencia de cliente. Para ello hemos examinado tecnología, procesos y necesidades concretas de los hoteles donde la robótica tiene cabida porque lo que importa no es la tecnología, sino el uso que hagamos de ella».

El objetivo principal del estudio es plasmar la viabilidad real de la incorporación de robótica en procesos operativos concretos del hotel, procesos tanto de back office como relacionados con la experiencia de cliente.

El estudio está cofinanciado por el programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España.