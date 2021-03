Díaz Ayuso: “Ahora quiero mi proyecto y quiero ser libre”

Elecciones en la Comunidad de Madrid... pese a la estrategia de la izquierda de dinamitar la consulta en las urnas. A ello está decidida la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, que ayer disolvió la Asamblea y convocó a una cita electoral ante la que algunos pusieron excusas a la carrera.

Hoy, Díaz Ayuso ha sido categórica: “Ahora quiero mi proyecto y quiero ser libre, pase lo que pase soy la responsable de todo lo que suceda”. La presidenta madrileña en funciones denunció en esRadio las “situaciones inenarrables padecidas con Cs durante estos dos años de Gobierno de coalición”, y responsabilizó al PSOE de “llegar al poder derrocando gobiernos”. Unos desencuentros con su vicepresidente que afloraron claramente con el plan de vacunación, en el que “se puso de parte de Moncloa” o un enfrentamiento cuando “ellos, Ciudadanos, pretendían que cerrásemos la hostelería y los comercios y ponerme en manos del Gobierno”.

La dirigente madrileña ha contado que el día antes habló con Casado, le contó las circunstancias y acordaron esperar a ver qué sucedía en Murcia, “porque él tenía la confianza en que no iba a prosperar” la moción de PSOE y Ciudadanos.

“Visto que esto fue así, yo afortunadamente sí tuve su respaldo y su confianza para dar este paso, que es muy duro y es muy difícil porque al final lo más importante es llegar al poder y yo ya lo tengo. Ya soy lo que no hubiera ni soñado. Estoy ahora mismo en el cargo y en la responsabilidad más bonita que he tenido en toda mi vida”, ha expuesto, al tiempo que ha dicho que lamenta tener que volver a preguntarle a los madrileños. Lo hace porque prefiere que sean ellos “dueños de su destino a que lo sea el PSOE con mis ex socios”.

Díaz Ayuso ha insistido y justificado que ha roto con Cs y convocado elecciones para evitar que la izquierda entre “por la puerta de atrás” en la región, y ha avanzado que si tiene “posibilidad” contará con alguno de sus exconsejeros de la formación naranja como la ex responsable de Cultura y Turismo Marta Rivera de la Cruz.

“Lamento tener que volver a preguntar a los madrileños, pero prefiero que sean ellos dueños de su destino de aquí hacia delante a que lo sea el PSOE con mis exsocios”, ha aseverado Ayuso, que ha precisado que “no cabe la menor duda” de que La Moncloa quería “derrocar” el Gobierno de Madrid.

Díaz Ayuso ha declarado que no espera “en absoluto” que prosperen las mociones de censura presentadas por el PSOE y Más Madrid porque ha seguido el procedimiento establecido para convocar elecciones “de manera escrupulosa”.

“Estoy bien documentada. Tengo buen equipo jurídico. Si no fuera correcto lo que he hecho yo, eso significaría que ningún presidente ni aquí ni fuera podría disolver unas cámaras y convocar elecciones”, ha manifestado en una entrevista en ‘Cope’. Por ello, se ha mostrado convencida de que “el tiempo” le va a dar la razón.

En Onda Cero Díaz Ayuso aseguró que la mejor prueba del acuerdo de la izquierda con Ciudadanos “la tuvimos ayer en la carrera de Más Madrid y el PSOE al presentar dos mociones de censura”. “Pedro Sánchez ha intentado entrar en Madrid por la grieta, derrocando gobiernos”, aseveró. “Nosotros tenemos un proyecto claro para la Comunidad de Madrid y nuestro caso es distinto a Andalucía, por ejemplo, ya que ellos “han crecido juntos en la adversidad”. “Nosotros estamos a gestionar, alejarnos del ruido político y buscar la estabilidad de la región”. afirmó.

Para terminar, la presidenta madrileña afirmó que ella cumplirá lo dictado en la Interterritorial de Sanidad, “pero si podemos, mantendremos abierta la Comunidad y desarrollando nuestras políticas de intervenciones medidas en las distintas áreas y zonas de salud de la región para luchar contra el Covid”.