El mismo partido y dos maneras de entender la política. Y las alianzas. El exvicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, cesado ayer mismo, ha dicho este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha roto el acuerdo de coalición en la región “por un capricho, por una ambición personal” para intentar convertirse en “la reina Sol” porque piensa que va a gobernar sola o quiere formar una coalición con Vox.

En declaraciones a Onda Cero, Aguado ha subrayado que Ciudadanos era “el contrapeso moderado y sensato” en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mientras que “ahora Ayuso va a tumba abierta, va a tender la mano a Vox”.

Ha acusado a la presidenta madrileña de cometer “una irresponsabilidad y una temeridad” por romper unilateralmente el acuerdo de coalición “sin justificación y sin motivo, agarrándose a una excusa peregrina” como de la situación de Murcia, cuando el acuerdo no se ha roto ni en el Ayuntamiento de Madrid, ni en Andalucía, ni en Castilla y León.

Aguado ha apuntado que el decreto de convocatoria electoral estaba redactado desde el año pasado y ha lamentado la adopción de esta decisión, “en mitad de una pandemia”, con más de 400 personas ingresadas en las UCI de los hospitales madrileños y con 94.000 personas que han perdido el empleo, cuando nadie estaba pidiendo unas elecciones anticipadas, frente a un Gobierno que estaba cumpliendo el acuerdo firmado hasta 2023.

Ha subrayado que la convocatoria de elecciones anticipadas y el cese de los seis consejeros de Ciudadanos “genera una inestabilidad brutal en Madrid y paraliza absolutamente todo”, las ayudas a los autónomos, las ayudas a la hostelería y las políticas sociales, hasta que los nuevos responsables asuman las riendas de los distintos Departamentos.

Aguado ha opinado que el PP ha cesado a los consejeros de Ciudadanos “seguramente porque ya tenga algo hablado con Vox y quiera gobernar con Vox”.

Ha observado “con terror cómo esta gente, incluida Ayuso, juegan con la vida de las personas, buscan solamente su rédito electoral y cómo les da exactamente igual lo que está pasando ahí fuera, que la gente se está muriendo, que la gente está cerrando sus negocios y que las ayudas no llegan”.

La convocatoria anticipada de elecciones les va a costar 20 millones de euros a los madrileños y dentro de dos años habrá que volver a repetirla, ha precisado.

Al ser preguntado si apoyará la moción de censura presentada por el PSOE, ha abogado por “esperar a ver cómo se resuelve este guirigay que ha organizado Ayuso y ver qué dicen los tribunales y el Constitucional”.

“Ayer estábamos a punto de firmar unos presupuestos históricos en la Comunidad de Madrid y hoy estamos hablando de elecciones anticipadas y de mociones de censura, lo cual es una irresponsabilidad. Hay que esperar y ver qué pasa”, ha resaltado.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, más conciliadora ha alertado este jueves del “peligro” y el “riesgo” de unas elecciones en la Comunidad de Madrid ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, “se hagan con el poder en Madrid”.

“Esto no forma parte de una estrategia nacional; me parece peligroso que en la Comunidad se abra la puerta a que Sánchez e Iglesias se hagan con el poder. De verdad creo que elecciones ahora mismo es asumir un riesgo que los madrileños no tienen por qué aceptar. No es serio”, ha trasladado en declaraciones tras acudir al homenaje a las víctimas del 11-M.

Begoña Villacís ha enmarcado la moción de censura en Murcia a “una serie de cuestiones” con “sucesos que ocurren en Murcia, con problemas, con casos de corrupción que apuntan que no se sostiene un gobierno”. “Los madrileños no tienen que pagar la responsabilidad de lo que pasa en Murcia”, ha apostillado.

Así, la vicealcaldesa ha reiterado que el Gobierno municipal de la capital no corre peligro y ha manifestado su compromiso de “dar seguridad a los madrileños” porque “las personas necesitan confianza”.