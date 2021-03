Más Madrid pone condiciones a Iglesias para la fusión

Nadie le esperaba, pero se ha unido la contienda electoral del 4-M. Y, de momento, ha sido bien recibido por sus ex compañeros de Podemos y ahora miembros de Más Madrid tras el aterrizaje inesperado de Pablo Iglesias. Su primera propuesta ha sido tender la mano a la candidata errejonista para ir del brazo a las elecciones del 4-M en una candidatura única. Pero esto de los cortejos políticos va más despacio. O eso es lo que ha querido dejar claro Mónica García, la candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas de mayo, además de médica anestesióloga, para quien los de Unidas Podemos son viejos conocidos además de compañeros en la Cámara de Vallecas. Y es que ella ya fue diputada en la anterior legislatura por la formación morada.

Para empezar, el recibimiento ha sido bueno: «Le damos la bienvenida a Pablo a la Comunidad de Madrid», ha dicho García. Pero, de momento, no atiende la oferta que Iglesias le ha hecho en el primer día de su presentación como candidato por Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. «Me parece poco respetuoso ponerlo encima de la mesa cuando ni siquiera lo hemos hablado», dijo a los periodistas a las puertas de la Asamblea con tono reticente. «Me hubiera gustado que hubiera sido una propuesta sincera y honesta que nos la hiciera realmente desde la política, que es lo que se hace cuando quieres hablar con otras fuerzas políticas», subrayó.

Mónica García quiere liderar su proyecto político, que en las últimas elecciones consiguió 20 diputados sin que un candidato como Pablo Iglesias la desdibuje del panorama político madrileño y la condene a un segundo plano. «Llevo peleando por la Comunidad de Madrid desde hace años, primero con la Marea Blanca y después contra las irresponsabilidades de la señora Ayuso y creo que nos merecemos un poco de respeto entre las fuerzas políticas a la hora de encajar nuestros propios anhelos», dijo reclamando un puesto de liderazgo de cara a la contienda electoral. «Nos lo merecemos porque lo hemos hecho muy bien», añadió. Pero eso no quita que puedan hablar sobre cómo arrebatar el Gobierno de Madrid a Díaz Ayuso. «Los madrileños no están preocupados sobre si en la lista vas tu o yo, sino porque se haya ofrecido ya la presidencia de la Asamblea a Monasterio(...)Vamos a dar a los ciudadanos una opción consensuada para sacar a Ayuso de la Puerta del Sol, pero también dejó claro que «no queremos una política de testosterona», dijo marcando distancia con Iglesias. Lo cierto es que Más Madrid pondrá condiciones para la fusión, en el hipotético caso de que prosperaran las conversaciones, aseguran desde la formación.

“A la espera”

Desde Podemos, a pesar de haber lanzado una clara opa al partido de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid, enfriaban ayer mismo la opción de una candidatura de unidad a la izquierda para desbancar Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid. Horas después del anuncio del todavía vicepresidente de la necesidad de diseñar una «candidatura fuerte», el entorno cercano a Unidas Podemos reconocía a este diario que no creía que finalmente se diese la ecuación, pero aseguraba que se encontraba «a la espera» de recibir la decisión de Más Madrid, que, al cierre de esta edición no se había producido, aunque sí se han materializado ya contactos.

En el caso de que finalmente ambos partidos acuerden una fusión de siglas en la Comunidad de Madrid para acudir a las urnas en coalición, desde Unidas Podemos refrendan que sería el vicepresidente quien debiera encabezar esa lista de unidad. Pero, en el caso de que la candidata de Más Madrid Mónica García se decida a disputar el liderazgo al líder morado aseguran que «no impondrán nada» y confirman que Pablo Iglesias aceptaría batirse en primarias con la líder madrileña. De celebrarse dichas primarias, tras una suma previa de ambos partidos, en la formación morada no tienen dudas de que ganaría el todavía vicepresidente al avalarle su carrera política y experiencia dentro del Gobierno de coalición. Pero, de momento, cualquier opción sigue en el aire. Elocuente resulta además el hecho de que el fundador de Más Madrid y portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, todavía no se haya pronunciado sobre la oferta de Iglesias.

“Boda de conveniencia”

Mientras, los politólogos no tienen claro que esta «boda de conveniencia» electoral de ambas formaciones políticas pueda ser beneficiosa de cara a la contienda electoral. «La suma de dos partidos en una candidatura única no es el doble de votos en política», asegura el politólogo Jorge Vilches. «Eso no sucede nunca porque ya le ocurrió a Podemos cuando acudió a las elecciones con IU. El rechazo del elector existe, porque piensa que quiere votar a su partido y no a otro». Por otro lado, Vilches cree que la oferta de Iglesias puede ser un «dardo envenenado» para Más Madrid. «Si Errejón acepta, pierde la razón de su origen, que fue desligarse de la dictadura de Iglesias».