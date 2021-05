Ayuso rebaja la expectativa de una negociación con Vox: “Que decidan si me apoyan o se suman a la izquierda”

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rebajado esta mañana la expectativa de entablar una negociación a fondo con Vox antes de la sesión de investidura, prevista en un principio para el el próximo 18 de junio. “Me presentaré a la investidura en la Asamblea de Madrid con la mayoría amplia que me han dado los ciudadanos, presentaré un programa de gobierno y luego ya tendrá que decir Vox si me apoya o no me apoya y se suma a la izquierda para impedirlo”, ha asegurado en una entrevista en televisión.

Díaz Ayuso ha avanzado que las líneas generales del programa de gobierno que expondrá ante los diputados de la Asamblea son los mismos en los que insistió durante la campaña electoral: “Mi posición es clara y, además, el programa que tengo para Madrid lo conoce todo el mundo: sobre todo, poner el foco ahora mismo en la parte económica, en la reducción de trabas burocráticas, en bajadas de impuestos y en mucha política social para los ciudadanos que se han quedado descolgados”.

En lo que tiene que ver con la negociación con Vox, Ayuso ha dejado entrever, tal y como avanzó LA RAZÓN, que no se plantea en estos momentos ofrecer a la formación de Santiago Abascal y Rocío Monasterio la Presidencia de la Mesa de la Asamblea. Ha hecho esta reflexión tras ser preguntada por la reflexión que hoy mismo hacía Abascal en torno a la posibilidad de que ese puesto sería un “gesto de generosidad” que el PP debería tener con su partido. Ayuso ha señalado que veía excesivo ese ofrecimiento: “Hay que tener en cuenta que yo creo que un grupo que tiene 13 diputados en un Parlamento con 136, a lo mejor presidirlo yo creo que es demasiado, pero habrá que verlo y yo lo que creo, desde luego, es que hay que ser generosos”.

Sobre otras cuestiones, Ayuso ha lamentado que el PSOE no “asuma la derrota electoral”, lo que demuestra, a su juicio, la obsesión del “sanchismo” y del presidente del Gobierno contra Madrid: “Este Partido Socialista, que se ha vuelto el más puritano de España, no hace otra cosa más que insultar: que si las cañas, los toros… Pero qué se piensan que es Madrid. ¿De verdad Madrid es esto? ¿Por qué vienen tantos ciudadanos desde todos los rincones del mundo a vivir aquí?”, se ha preguntado.

También ha vuelto a poner en valor la gestión que ella ha liderado en relación con la pandemia frente a la ejecutada por regiones con presidentes socialistas: “Que le pregunten a la presidenta balear cómo tiene los comercios, la hostelería, la restauración, a las clases medias en Baleares. Creo que no está ni para hablar ni para estar dando lecciones a los demás porque han arruinado a muchísimas familias. Desde luego lo que no puede ser es que si vienen muchos turistas franceses es culpa mía y si no vienen turistas británicos es culpa mía”. Y ha añadido: “Hay comunidades autónomas con incidencias muchísimo peores a las de Madrid en la segunda y la tercera ola con todo cerrado y ahora mismo si yo tuviera que buscar el virus en 25 por cada 100.000 habitantes es que no viviríamos porque la Comunidad Madrid tiene una densidad determinada. Por eso, creo que también es bueno que se vea que está sucediendo en el Aeropuerto de Madrid-Barajas porque estamos convencidos de que no se está testeando ni a un 8-10% de la población”.

Preguntada por cómo será en Madrid la vuelta al cole en septiembre, Ayuso ha dejado clara su intención de mantener las medidas de seguridad en materia sanitaria: “No sé si el Gobierno de España va a decir una cosa u otra, pero en todo caso, como va a caer como siempre en las comunidades autónomas, les digo las familias que vamos a seguir con los mismos protocolos y que se tratará de minimizar los temas del frío, pero con una vuelta segura a las aulas”.