Encontronazo entre Monasterio y el diputado Mbaye: “Entró en España de forma ilegal y se lucró como mantero”

El momento de mayor tensión del debate de investidura que se está celebrando en la Asamblea de Madrid esta mañana se ha vivido con motivo de la intervención de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. Casi al final de su intervención, la diputada de la formación de Santiago Abascal se ha referido a la situación generada por la inmigración ilegal y ha hecho una referencia directa al diputado de Unidas Podemos Serigne Mbaye, ex mantero y miembro de la Asociación de los Sin Papeles y del Sindicato de Manteros de Madrid.

Monasterio ha subrayado que “el problema con el diputado Mbaye no es que sea negro o alto, sino que es una persona que entró en nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada de muchos inmigrantes legales. Se lucró de forma ilegal a las puertas de comercios y pymes a los que suben la luz”. Y ha insistido la portavoz de Vox que, a su juicio, en Madrid “no hay un problema racial”. Ha destacado además que en su formación “sólo distinguimos entre los que se saltan la ley y los que no. Entre los manteros esclavos de las mafias y los comerciantes que son arruinados”.

Nada más terminar su turno de palabra, el diputado morado aludido ha pedido a Monasterio que rectifique: “Le pido que retire sus palabras racistas. No está permitido en esta cámara. La señora Monasterio me ha tratado de manera racista y yo soy español como ella. Le pido que retire sus palabras racistas. El racismo no cabe en esta cámara y no cabe en España”, ha asegurado Mbaye entre los aplausos de los diputados de su formación, Más Madrid y PSOE.

La presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, ha dado entonces la oportunidad a Monasterio de que retirara estas palabras, a lo que la portavoz de Vox se ha negado. “No retiro las palabras”, ha apuntado. Carballedo, sin embargo, ha expresado que “le invitaría a que lo hiciera”.