Madrid, sin impuestos propios frente a los 72 del resto de autonomías

Madrid dejará de tener impuestos propios. Los tres que desaparecen no llenaban precisamente las arcas de la Comunidad de Madrid, (supusieron 3,4 millones en 2020) pero sí tiene el valor que supone en sí mismo redoblar la apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid por una bajada impositiva frente a los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la política fiscal madrileña y la polémica en torno a la armonización fiscal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo anunció ayer como una de las medidas estrella en el arranque del curso político que quedará plasmada en una ley que se tramitará en la Asamblea de Madrid. Se trata del impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados, el impuesto sobre Depósito de Residuos y el recargo del Impuesto de Actividades Económicas.

Mantener el primero se considera «una redundancia» y un «impuesto obsoleto» después de que en el año 2011 se creara una ley estatal sobre el juego. Actualmente, la Comunidad de Madrid es la única región que tiene un impuesto de estas características y su recaudación se considera residual ya que el grueso de la tributación se queda en la tasa fiscal sobre el juego.

Así, en 2020, se tributó 1,2 millones de euros por el impuesto propio mientras que por la tasa fiscal se recaudó 144,6 millones, según la Consejería de Economía y Hacienda.

El de Depósito de Residuos, destinado a la protección del medio ambiente, supone unos ingresos a la Comunidad de 2,2 millones y el argumento por el que ha decidido eliminarse es que supondría una «doble imposición» habida cuenta de que el Congreso de los Diputados está tramitando un proyecto de ley de carácter nacional.

Por último, el recargo del impuesto de Actividades Económicas es un tributo que tiene un recargo del 0% desde 2009 y solo existe de manera nominal. Este impuesto grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas en territorio nacional. La gestión es compartida entre el Estado y las autonomías.

Es por esto por lo que el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, considera que su desaparición «está plenamente justificada».

Madrid se convierte así en la primera comunidad autónoma en tomar una decisión de estas características frente a lo que ocurre en otras como Cataluña, donde existen 15 impuestos propios, o los ocho de Andalucía. En el conjunto del Estado autonómico las regiones cuentan con 72 impuestos propios.

«Esto lanza un mensaje de confianza en la empresa y de atracción de empleo y de proyectos. Hay que tener en cuenta que Madrid compite con otras grandes capitales y países. Somos una región universal donde nos miran cada vez más proyectos y empresas y lo que están buscando los inversores es ir a regiones como Madrid donde se respeta la colaboración público-privada, donde se da una seguridad jurídica y hay un respeto al empleo y a la empresa y donde no se están poniendo nuevas trabas e impuestos», argumentó Díaz Ayuso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La medida llevará un trámite antes de entrar en vigor. Tendrá que ser aprobada en la Asamblea de Madrid y, cuando esto ocurra, Madrid se convertirá en la única comunidad autónoma sin tributos propios.

La Consejería de Economía y Economía y Hacienda asegura que la recaudación por estos impuestos apenas supone el 0,02% del total, es decir, 0,7 euros por habitante frente a una recaudación total de 3.415 euros por contribuyente. Solo en 2020, la tributación total por impuestos propios fue de 3,4 millones de euros.

La Comunidad autónoma con más impuestos propios es Cataluña (15 en total), seguida de Andalucía (8). Asturias, Galicia y Murcia cuentan con seis impuestos propios, mientras que La Rioja cuenta con 4, lo mismo que Comunidad Valenciana y Baleares. Aragón, Extremadura y Canarias disponen de 4, mientras que Castilla y León y Castilla-La Mancha disponen de dos.

Pero Díaz Ayuso quiere seguir por la senda de la rebaja fiscal. Según el Gobierno regional, las distintas rebajas de impuestos que han llevado a cabo los gobiernos de la Comunidad de Madrid desde el año 2004 han supuesto un ahorro a los madrileños de 52.819 millones de euros. Entre sus planes figura acometer la mayor bajada de la historia del IRPF, con una rebaja de medio punto en cada tramo autonómico del impuesto.

La medida cuenta también con detractores, como es el caso de Más Madrid. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Mónica García, considera que la medida es «una nueva pantomima neoliberal. Se trata de la supresión de unos impuestos que eran estatales o bien eran irrelevantes porque estamos hablando del 0,02 del presupuesto de la Comunidad de Madrid».

García cree que se trata nada más que de «humo para ir sembrando dudas sobre los impuestos con los que pagamos los servicios públicos y nos sacan las castañas del fuego cuando vienen mal dadas. Es un nuevo ejercicio de marketing en el que la presidenta vuelve a despreciar las verdaderas necesidades de los madrileños».

En la misma línea se ha expresado la portavoz socialista en la Cámara madrileña, Hana Jalloul, quien también ha tildado de «puro humo» el anuncio de la presidenta madrileña. «Madrid es la única Comunidad que mantiene el impuesto sobre máquinas de hostelería. El impuesto sobre residuos queda solapado por uno de ámbito estatal y el Impuesto de Actividades Económicas carece de recargo desde el año 2009», ha subrayado a través de su cuenta personal de Twitter. La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, cree que «la vuelta al cole de Ayuso se traduce en una barra a la ludopatía y una desprotección del medio ambiente».

Sin embargo, desde Vox ven con buenos ojos la medida. Creen que está «muy bien» que el Gobierno regional dedique «cinco millones a reducir impuestos», dijo en declaraciones a Efe.

La presidencia del PP «me importa mucho»

La presidenta de la Comunidad de Madrid quiere presentar su candidatura a la presidencia del PP madrileño. «Es un tema que me importa mucho», dijo ayer tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, pero espera el momento oportuno para hacer el anuncio oficial. Parece que quien sí está informado de su decisión es el presidente de los populares, Pablo Casado, con quien Díaz Ayuso asegura que habla diariamente. «El Congreso del PP de Madrid es un tema que me importa muchísimo pero que sí que me gustaría hablar fuera del ámbito de la Comunidad de Madrid. No obstante, el presidente del PP, Pablo Casado, y yo hablamos a diario y de todo». La dirección nacional del PP, por su parte, evitó dar un apoyo explícito a la candidatura de Díaz Ayuso. Su número dos, Teodoro García Egea, se limitó a decir que todos los candidatos tienen su apoyo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tampoco quiso entrar en valoraciones. «Está en muy buenas manos ahora y no me voy a pronunciar sobre ninguna opción antes del Congreso», sentenció.