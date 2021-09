Preocupación en Madrid por la «escasa» inversión del Gobierno de Sánchez en infraestructuras y transportes

Años de demoras y falta de inversión. El Gobierno regional se siente desfavorecido respecto a otras comunidades autónomas también en materia de transportes. Es lo que ha transmitido el consejero de Transportes de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una carta en la que le solicita una reunión, «tan pronto como sea posible», para abordar asuntos que considera de importancia capital para los madrileños, algunos de los cuales entiende que no pueden esperar y precisan de la inversión necesaria para acometerlos.

Para empezar, en lo que afecta a las infraestructuras ferroviarias y en las ayudas y subvenciones al transporte público, El Gobierno regional considera que «se producen graves desequilibrios que perjudican a los ciudadanos madrileños frente a otros territorios», dice la misiva a la que ha tenido acceso LA RAZÓN y que fue remitida la semana pasada al Ministerio. Y no solo eso, considera «preocupante» la «escasa inversión del Estado, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en la Comunidad de Madrid, en comparación con otras regiones tal y como refleja el anexo de inversiones reales para 2021». Como ejemplo recoge el hecho de que en Madrid estaba prevista una partida de 96,9 millones de euros, frente a los 707,4 millones para Cataluña, según recoge el mencionado documento. Y lo peor es que el desembolso del Estado para la Comunidad no es mucho mejor para los años venideros. En concreto, el consejero detalla en su misiva que para Madrid está prevista una cantidad, hasta 2024, de 648,8 millones de euros, una tercera parte de los que está previsto en Cataluña. Y aún da más datos a la ministra: «en Cataluña se anunciaron el pasado mes de diciembre 6.300 millones para el periodo 2020-2030 para Cercanías, una inversión a largo plazo de la que carece Madrid desde hace muchos años debido a la paralización del Plan de Cercanías 2018-2015».

Capítulo aparte merece el de inversiones y subvenciones estatales al transporte público, sobre el que el consejero expone que las aportaciones de la Administración General del Estado «han estado prácticamente congeladas en los últimos años, apenas un crecimiento del 0,19% desde 2016, cantidades que en el caso de Cataluña, Valencia o Canarias han experimentado crecimientos mucho mayores».

Pérez considera que la aportación del Estado «es insuficiente» teniendo en cuenta la situación que se ha vivido con la pandemia, lo que ha obligado a aumentar los gastos para prestar el servicio cumpliendo las normativas sanitarias que se han ido dictando a la par que se producía una reducción del número de viajeros.

Carreteras: la variante de la A-1, paralizada

Pero la situación no mejora en lo que afecta a las carreteras. Una de las quejas del consejero es que no se hayan producido avances en los últimos años en torno a la variante de la A-1, un proyecto que se encuentra paralizado y que la Comunidad de Madrid considera urgente para dar respuesta a los 250.000 madrileños que viven en torno a esta vía con gran densidad de tráfico rodado y que no tienen otra alternativa de acceso a Madrid.

Pérez también expone en la misiva la necesidad de agilizar los proyectos e inversión en nuevas plataformas exclusivas para los autobuses (BUS VAO) en las principales arterias de entrada a Madrid. Es por esto por lo que se muestra interesado en conocer la planificación del Ministerio al respecto.

La carta fue remitida la semana pasada a la ministra. El Consejero de Transportes ya reprochó hace unas semanas las diferencias en las inversiones y subvenciones al transporte público. Como ejemplo ponía el hecho de que frente a la subvención invariable en los últimos años del 28,53% al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Barcelona había visto aumentada su subvención al transporte por parte del Gobierno de España por encima del 10%, Canarias un 90% e incluso se había creado una subvención nueva de 38 millones de euros para la Comunidad Valenciana.