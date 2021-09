Madrid vuelve a correr por Madrid: 5.000 personas y diez kilómetros entre la Castellana y Recoletos

Dos años después, 5.000 personas han vuelto a llenar de dorsales el centro de Madrid. Que son la mitad que en 2019, pero son corriendo sobre el asfalto y no a través de una pantalla como en 2020. Porque, por fin, Madrid ha vuelto a correr por Madrid en esta que, dicen quienes no faltan a la cita, es la carrera más bonita de la ciudad. «Yo la corrí en 2018 y desde entonces no me he bajado de la cresta de la ola del atletismo», reconocía durante el acto de presentación Fernando Carro, bicampeón de España en 3.000 metros con obstáculos. Lamentando no poder participar esta vez por la lesión que le hizo retirarse de los Juegos de Tokio a las tres vueltas de la primera prueba, animaba al resto: «Es un circuito precioso y perfecto para una mañana de domingo en familia». Y en efecto, así ha sido este 12 de septiembre.

La decimotercera edición de la carrera «Madrid corre por Madrid» se ha desarrollado de 9:00 a 10:30 de la mañana sin incidentes y con la seguridad de los 5.000 inscritos garantizada: «Hemos puesto en esta carrera todo nuestro empeño para que las medidas de prevención de la Covid se hayan respetado, que, aunque las cosas vayan mucho mejor, hay que ser cuidadosos y queremos representar un ejemplo para los eventos que se celebren en adelante en nuestras calles», ha afirmado Guillermo Jiménez, presidente del club de corredores Mapoma, organizadores del evento.

Con salida en el paseo de la castellana y meta en el de Recoletos, este recorrido de diez kilómetros, sin duda, ha sido menos duro para los aficionados que otras con un paisaje menos privilegiado, dando fe de ello el viceconsejero de Deportes madrileño, Alberto Tomé, que se ha colado entre los participantes: «Hemos podido disfrutar de los monumentos más emblemáticos de nuestra capital», ha señalado sobre el itinerario que, con razón, es uno de los más turísticos de la ciudad.

A esto hay que sumar la satisfacción de saberse parte de una iniciativa solidaria, pues parte de la recaudación de las inscripciones será donada a entidades como Madrid por el Deporte y la fundación Envera, un proyecto por la integración de las personas con discapacidad. Por eso y como dice la directora territorial de Banco Sabadell, patrocinador de «Madrid corre por Madrid», esta carrera no la ha ganado nadie, sino todos, incluso, más allá de quienes se han retado a calzarse las zapatillas. Y así lo explica ella, Belén Sánchez: «La implicación de Banco Sabadell con la ciudad va más allá del negocio estrictamente financiero y, por eso, llevamos tiempo acompañando a Madrid en eventos culturales o deportivos como este, porque creemos en la necesidad de colaborar con la sociedad madrileña en el desarrollo de iniciativas que pongan en valor buenos modelos de convivencia y que al mismo tiempo contribuyan a acrecentar la excelencia y reputación de la ciudad».

Los ganadores y ganadoras de «Madrid corre por Madrid» 2021 posan con sus trofeos. FOTO: Madrid corre por Madrid