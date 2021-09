Ayuso sobre la batalla del PP de Madrid: “Nos va la marcha, pero no pasamos por la guillotina a nadie”

¿El Gobierno de la Comunidad de Madrid está abordando los problemas de los madrileños? Es la pregunta que planteó la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, en la sesión de control al Gobierno en el pleno de la Asamblea que derivó en un duro enfrentamiento entre la portavoz de la formación de izquierdas y la presidenta regional y removiendo el debate abierto por la presidencia del PP en Madrid.

García culpó a Ayuso de estar más dedicada a sus “guerras púnicas y cruzadas ideológicas” que los asuntos que preocupan a los madrileños y se erigió como alternativa que da “futuro, tranquilidad y felicidad” a los ciudadanos, mientras Ayuso “está pendiente de tener más poder y acaparar titulares”. “No nos importa seguir haciéndoles el trabajo, solo le pedimos que cuando lleguemos al poder, en 2023, no nos dejen una comunidad llena de chikilicuatres, niñatos y corruptos”, sentenció.

Pero Ayuso no se arredró y acabó calificando a Más Madrid como una “escisión traidora de Podemos”. Admitió que en el PP “nos va la marcha, pero no somos como ustedes, no pasamos por la guillotina nadie” y reparó en lo curioso que resulta en Más Madrid que “se maten entre los mismos para elegir una persona que gana elecciones”. No se detuvo aquí. Arremetió contra la “hipocresía” de la portavoz de la formación de izquierdas: " me da lecciones de gestión cuando no ha gestionado nada en toda su vida y me habla de hipocresía una persona que ha tenido que votar por correo para no dar la cara ante los medios y estar diciendo que está viviendo en un barrio y en unas circunstancias que se alejan del discurso que luego tienen”.

La presidenta regional volvió a calificar a Más Madrid y a García como “la izquierda caviar más hipócrita que un día se presenta en el programa de Ana Rosa con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la Cadena SER diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis políticas sanitarias”.