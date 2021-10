El alcalde de Galapagar, denunciado por supuesto «acoso laboral»

El alcalde de la localidad de Galapagar está ahora en el punto de mira después de que una una trabajadora del Ayuntamiento diera a conocer la situación de amenazas presión e intimidaciones que asegura que lleva sufriendo en el Consistorio desde diciembre de 2020 supuestamente por no firmar documentos que consideraba «ilegales», según ella misma ha declarado.

La situación la ha llevado a acudir a los tribunales y a presentar una denuncia ante la Policía Nacional por un supuesto acoso que venía sufriendo «consecuencia de las advertencias de ilegalidad de las decisiones que se estaban tomando por el equipo de gobierno formado por PSOE y Ciudadanos» así como por su «negativa a colaborar en ciertas operaciones muy alejadas de las tareas atribuidas». Todo ello derivó en una reunión con el alcalde, Alberto Gómez Martín (PSOE), y el primer teniente de alcalde, Felipe García (C’s), en la que la trabajadora asegura haber sido insultada y descalificada personal y profesionalmente, tal y como ella misma manifiesta en la denuncia.

La funcionaria ha asegurado que tuvo que acudir al médico con un cuadro de estrés y ansiedad, que motivó su baja laboral. Semanas después, supo que había sido despedida «sin comunicación alguna y el puesto de trabajo fue cubierto con un amigo de la infancia del alcalde de forma temporal», han asegurado fuentes populares que recuerdan que es la segunda situación en que los concejales del equipo de gobierno formado por PSOE y Cs son acusados por acoso a trabajadores del Ayuntamiento.

Los populares de Galapagar recuerdan el caso sucedido en septiembre de 2019, entre una trabajadora de servicios sociales y la que era concejal de Servicios Sociales, Raquel Lafuente Galeano (PSOE). Ese hecho derivó en una comisión de investigación.

Para el Partido Popular den esta localidad, el conocimiento de estos hechos obligan a exigir la inmediata dimisión del alcalde, Alberto Gómez Martín, «por el malestar que desde su alcaldía se está generando en el Ayuntamiento de Galapagar, ya que comienza a ser habitual la denuncia por acoso de trabajadores por los concejales del gobierno, que él, como alcalde, no solo no prohíbe, si no que parece que alienta. Todo ello desde la paradoja de que el alcaldesea un ex representante sindical de UGT».