El tiempo para hoy en Madrid: máximas en ligero descenso, aunque llegarán a los 37ºC

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este lunes apunta a unas temperaturas máximas en ligero descenso, que seguirán alcanzando 37ºC en el sureste de la región; y unas temperaturas mínimas, también en descenso, pero que superarán los 20ºC de forma generalizada. Así, los cielos se registrarán poco nubosos, aumentando pronto a nuboso de nubes medias y altas con nubosidad de evolución en las horas centrales que pueden provocar algún chubasco disperso.

También se puede dar alguna tormenta ocasional en la Sierra durante la tarde y a alguna tormenta seca en el resto de la Comunidad. Por su lado, el viento soplará flojo variable de madrugada, tendiendo a suroeste moderado durante las horas centrales, y con posibilidad de rachas fuertes acompañando a las tormentas en la región. Los termómetros oscilarán entre los 25ºC y los 36ºC en Madrid; los 23ºC y 38ºC en Alcalá de Henares; los 22ºC y los 36ºC en Aranjuez; 20ºC y los 34ºC en Collado Villalba; los 24ºC y los 36ºC en Getafe y 22ºC y los 36ºC en Navalcarnero.