Álex Clavero: “Con mi color de piel, mi humor tenía que ser blanco por narices”

“Las Ciencias avanzan que es una barbaridad”, decían en “La verbena de la Paloma”. La frase se escuchaba hace más de un siglo... y era tan cierta entonces como lo es hoy. De ello da fe Álex Clavero (Valladolid, 1981) en su nuevo espectáculo: “Mi madre es trending topic”. Con ese “buen rollo” que estila siempre que se pone delante de un micrófono, el monologuista nos habla de un mundo en el que las nuevas tecnologías han irrumpido con tanta fuerza en nuestras vidas que hasta su propia madre es más moderna que él. Popular por “El Club de la Comedia” y “El Francotirarock” de Rock FM, Álex regresa al Palacio de la Prensa en Gran Vía para ofrecer sus últimas funciones.

“Mi madre es Trending Topic”... ¿Le gustaría a Álex Clavero ser trending topic o, con los tiempos que corren, eso no sería nada bueno?

Si soy Trending topic es porque la he liado fijo! A mi me gusta ser más como dice el Pirata: Trident Topic... Que parezca que estoy patrocinado por una marca de chicles.

¿Es mejor reírse de las nuevas tecnologías que tenerlas miedo?

Por supuesto. Creo eso para todo en la vida. Es difícil, pero si lo consigues revientas menos móviles contra la pared.

¿De qué no se reiría nunca?

Ufff... Creo que todo tiene su momento para poder echarle un chiste. Podría decir, que de algo doloroso no me reiría pronto.

¿Qué le hace “maldita” la gracia?

La gente te escucha solo para tener un motivo por el que quejarse.

Cada vez que prepara un monólogo, ¿se le quedan muchas ideas fuera porque piensas “Álex, no, mejor esto no lo digo”?

¡Muchísimas! La mitad de las que pienso, jajaja. Pero es cierto que me “obligo” a no tirar cosas para atrás porque este sector o el otro se va a molestar, si el chiste es bueno va para adelante... Lo difícil es que me salga el chiste bueno.

Usted es la prueba de que el llamado “humor blanco” puede triunfar. ¿Enarbola esa bandera con orgullo?

No soy yo de portar ninguna bandera, pero es verdad que con el color de piel que tengo, mi humor tenía que ser blanco por narices... ¡Como mucho rosa! Hablando en serio, de lo que estoy orgulloso es de ser bastante currante y escribir mucho. Respecto al tipo de humor... Hago el que va saliendo, no soy tan talentoso como para poder elegir.

¿Cómo ven los vallisoletanos “a los de Madrid”? ¿Cuáles serían los tópicos más manidos sobre los madrileños?

Los vallisoletanos a los de Madrid los vemos Igual... Porque la mitad somos castellanos! De hecho el tópico más manido es que en Madrid nadie es de Madrid... Pasa lo mismo en mi pueblo de Valladolid, que nadie es de Madrid! jeje.